Spoltore, proseguono disinfestazione e derattizzazione: il programma

Dal mese di maggio ad agosto 7 interventi di disinfestazione; per la derattizzazione 12 interventi da giugno a dicembre

SPOLTORE – Prosegue il programma di disinfestazione e derattizzazione sul territorio Comunale di Spoltore per l’anno 2020: il prossimo intervento di disinfestazione adulticida è previsto nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno a partire dalle ore 23:30. Nella giornata di martedì, inoltre, saranno effettuati i servizi di disinfestazione larvicida e derattizzazione.

Nell’occasione la Rieco ha anche presentato il calendario completo degli interventi per l’anno in corso: dal mese di maggio ad agosto sono stati programmati complessivamente 7 interventi di disinfestazione adulticida e antilarvale per il contrasto alle zanzare, mentre per la derattizzazione sono in programma 12 interventi da giugno a dicembre. “Abbiamo esteso temporalmente il calendario delle disinfestazioni” spiega il sindaco Luciano Di Lorito “per prevenire la formazione di colonie troppo numerose e difficili da debellare”.

Per l’anno 2020, grazie alla costante sinergia tra Sindaco, Assessore all’Ambiente, gli uffici preposti e il Direttore della Rieco Angelo Di Campli si è raggiunto un importante accordo, che prevede un notevole incremento degli interventi rispetto al 2019, con l’obiettivo di risolvere l’annoso problema di zanzare e roditori. Come di consueto si invita la cittadinanza, nei giorni dei trattamenti, ad osservare alcune piccole prescrizioni: in particolare non lasciare le finestre aperte, non lasciare i panni stesi e rimuovere le ciotole del cibo degli animali. La programmazione verrà ovviamente variata in caso di condizioni meteo avverse.

La programmazione degli interventi per l’anno 2020:

Martedì 30 giugno – disinfestazione larvicida e adulticida + derattizzazione;

Martedì 14 luglio – disinfestazione larvicida e adulticida + derattizzazione;

Martedì 28 luglio – disinfestazione larvicida e adulticida + derattizzazione;

Mercoledì 12 agosto – disinfestazione larvicida e adulticida + derattizzazione;

Mercoledì 26 agosto – disinfestazione larvicida e adulticida + derattizzazione;

Mercoledì 9 settembre – disinfestazione larvicida + derattizzazione;

Mercoledì 23 settembre – disinfestazione adulticida + derattizzazione;

Martedì 6 ottobre – derattizzazione;

Martedì 20 ottobre – derattizzazione;

Mercoledì 11 novembre – derattizzazione;

Mercoledì 25 novembre – derattizzazione;

Mercoledì 16 dicembre – derattizzazione;