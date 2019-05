Spoltore, malattie renali: i risultati del progetto “Pre … vieni”

Saranno presentati l’8 maggio nella sala consiliare del Comune. Di Romano: “L’obiettivo di informare e sensibilizzare è stato parzialmente raggiunto”

SPOLTORE – Una persona su 18: è il rapporto sui casi meritevoli di approfondimento e di una visita nefrologica accertato durante il mese di screening avviato il 14 marzo in occasione della Giornata Mondiale del Rene. Un progetto pilota per la prevenzione delle malattie renali, voluto dall’Aned e in collaborazione con la Asl di Pescara, che per un mese ha accolto in due farmacie del territorio i cittadini interessati a un primo controllo, la semplice compilazione di un questionario: l’8 maggio nella sala consiliare del Comune di Spoltore, alle ore 17, la presentazione dettagliata dei risultati con la partecipazione dell’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. La città di Spoltore è stata scelta per il numero di abitanti, considerato un campione ideale, ma l’obiettivo dell’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto è ampliare lo studio, nelle prossime occasioni, a tutto il territorio di Abruzzo e Molise.

“L’obiettivo di informare e sensibilizzare è stato parzialmente raggiunto” spiega il segretario regionale dell’Aned Valentina Di Romano. Per fare di più, “servirebbe una sede stabile per il comitato locale dove svolgere la sua mission, organizzare attività di prevenzione e incontri come questo”.

Il ruolo della prevenzione nelle malattie renali è decisivo, perché sono patologie asintomatiche: un rene malato non dà dolore e non mette febbre. Al convegno di mercoledì partecipa per i saluti anche il sindaco Luciano Di Lorito.

Nel programma gli interventi di Alfonso Mascitelli, direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Giuseppe De Luca Radocchia, presidente regionale dell’Ordine dei Farmacisti, Enrico D’Andrea, dirigente medico dell’unità di Nefrologia e Dialisi Pescara, Rosamaria Zocaro, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Terapia intensiva, anestesiologia e terapia del dolore di Pescara-Penne, Daniela Maccarone, responsabile del Centro Regionale trapianti Abruzzo e Molise, Francesco Pisani, Direttore Chirurgia dei Trapianti dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Organizzato con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, l’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Spoltore, Asr, Omceo, Asl, Crt, Aido, Antr.