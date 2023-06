Spoltore, il Comune dona dei mezzi: come fare richiesta

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore rende noto che intende donare i seguenti mezzi, non più idonei alle esigenze funzionali dell’Amministrazione:

– Auto di servizio della Polizia Locale Dacia Duster, immatricolata il 17/07/2014 con 177.611 km percorsi;

– Ape Piaggio TM con vasca ribaltabile posteriore, prima immatricolazione 12/03/2001;

– Generatore di corrente mobile Ansaldo

I mezzi sopra elencati saranno assegnati dal Responsabile del Settore VI-Patrimonio, Ambiente, Cimitero e Provveditorato, su indicazione della Giunta Comunale, in proprietà a titolo gratuito ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro, secondo le seguenti priorità:

Istituzioni scolastiche pubbliche o private;

Associazioni di protezione civile;

Associazioni di volontariato;

Enti morali;

Cooperative operanti nel settore del volontariato;

Associazioni sportive dilettantistiche;

Associazioni culturali;

Associazioni politiche;

Associazioni combattentistiche e d’arma.

Il termine per effettuare la richiesta è per le ore 12:00 del 21/07/2023, inviando una pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it (allegando la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) o tramite Raccomandata A/R o anche a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Spoltore, in via G.Di Marzio 66, consegnando la domanda in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportando all’esterno:

– Ragione sociale e indirizzo del mittente

– La seguente dicitura: “Avviso pubblico per donazione n.3 mezzi di proprietà del Comune di Spoltore. NON APRIRE”

Tutti i dettagli sono disponibili a questo link:

https://www.comune.spoltore.pe.it/area_letturaNotizia/185414/pagsistema.html

“Siamo contenti di poter regalare una seconda vita a questi mezzi”, spiega il sindaco Chiara Trulli, “E di poterli mettere a disposizione di chi ha bisogno di utilizzarli”.