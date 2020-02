Spoltore, Giorno del Ricordo: le iniziative nella sala consiliare del Comune

SPOLTORE – Il 10 febbraio è il giorno che l’Italia dedica alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe ed anche Spoltore si unisce all’iniziativa. I ragazzi del Circolo Didattico di Spoltore, diretto da Nicoletta Paolini, si riuniranno lunedì 10 febbraio 2020 alle 9.30 nella Sala Consiliare del Comune per il primo di due appuntamenti intitolati “Radicati nella memoria facciamo crescere la giustizia”, a cura delle docenti Fulvia Di Biase e Antonella Scordella.

Nel corso della mattinata sarà proiettata la fiction Rai “Il cuore nel pozzo”, che avvierà un dibattito sul tema. “Il momento di riflessione dedicato a questa tragedia, come già avvenuto in altre occasioni per la shoah, caratterizzerà tutta la settimana” sottolinea l’assessore all’istruzione Roberta Rullo.

Martedì 18 febbraio, infatti sempre alle 9.30 sono in programma le testimonianze di Mario Sirola Diracca, presidente della ANVGD, e della professoressa Donatella Bracali (vicepresidente provinciale dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia). “È doveroso ringraziare per il contributo alla realizzazione l’Amministrazione Comunale” sottolinea la dirigente Nicoletta Paolini “che ne ha permesso l’organizzazione”