Spoltore, emergenza caldo: servizio di assistenza agli anziani

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore ha attivato uno sportello telefonico per assistere gli anziani soli e in condizioni di particolari necessità a fronte dell’emergenza legata al caldo di questi giorni, attraverso il numero 0854964251. Il servizio di reperibilità telefonica è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, con una nostra operatrice dei servizi sociali che prenderà in carico le istanze, valutandole e coordinando poi con la Croce Rossa Italiana l’eventuale intervento pomeridiano di consegna di beni di prima necessità, acqua e medicine. A questa attività sarà allegata anche la pubblicazione del vademecum diramato dal Ministero della Salute, sui comportamenti corretti da adottare in caso di caldo estremo.

“Vogliamo essere vicini alle persone in reale stato di bisogno e necessità” commenta il sindaco Chiara Trulli. “Specialmente in un momento in cui viene raccomandato di non esporsi alle alte temperature, riteniamo che sia importante fornire tutta l’assistenza alla cittadinanza e soprattutto alle persone fragili e sole, che proprio in questi momenti hanno maggior bisogno di quella presenza rassicurante e vicinanza che l’amministrazione comunale deve offrire per superare le criticità quotidiane, come l’esigenza di spostarsi per acquistare beni di prima necessità e medicine. Ringrazio la dottoressa Marzia Damiani, consigliera con delega alla sanità, per il supporto operativo alla buona riuscita di questo sportello”.

“E’ nostra premura stare vicino ai cittadini anziani e vulnerabili attraverso un aiuto concreto”, aggiunge l’assessore Nada Di Giandomenico. “Ringrazio gli uffici del segretariato sociale, e la responsabile Silvia Di Giosaffatte per il prezioso lavoro svolto per garantire questo importante servizio ai nostri anziani”.

“Le alte temperature di questi giorni fanno sì che l’asticella di attenzione alla nostra cittadinanza è sempre attiva ed attenta alle loro necessità” ribadisce il consigliere Stefano Burrani. “La protezione civile del nostro comune è sempre vigile alle situazioni che richiamano supporto alla cittadinanza. Ringrazio sin d’ora la CRI di Spoltore del supporto che metterà in campo in questo momento, e come fatto in altre circostanze”.