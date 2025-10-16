Spoltore, cinque giorni di laboratori scientifici con “Science Lab”

SPOLTORE – La Biblioteca Comunale “Piero Angela” di Spoltore si apre a “Science lab: accendiamo la curiosità”, cinque giorni di laboratori scientifici organizzati dall’Associazione Curiosando per avvicinare bambini, ragazzi e osservatori di ogni età; e portarli a scoprire, indagare e conoscere la realtà con lo sguardo della scienza.

“La mission della nostra Biblioteca è la divulgazione scientifica, in particolare rivolta alle nuove generazioni” spiega il sindaco Chiara Trulli. Lo “Science Lab” partirà sabato 18 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, con un appuntamento sull’equilibrio: si inizia da una legge o un principio della fisica per legarlo ad attività ludiche e di intrattenimento. In questo caso, giochi di equilibrio e la testimonianza di un piccolo campione di pattini.

Tra i temi degli altri appuntamenti: “dal motore elettrico all’elettro calamita” e “la fisica del terrore”. Previsti poi due giorni dedicati a genitori e adulti, con la proiezione e il commento di video dedicati alla relatività e all’origine dell’universo.

“Saranno cinque appuntamenti interessanti per ogni età” evidenzia l’assessore alla Nada Di Giandomenico. “Oggi nelle scuole si lavora moltissimo sulle materie Stem, per avvicinare le nuove generazioni al mondo della ricerca e della scienza. Insieme alla formazione scolastica, la Biblioteca e le associazioni possono dare un contributo importante nell’incuriosire i ragazzi e avvicinarli alla conoscenza e alla scoperta”.