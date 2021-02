Spoltore, chiusura di scuole e parchi fino al 28 febbraio 2021

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore ha dato seguito alle decisioni prese ieri sera (15 febbraio 2021), nella riunione con il prefetto e le massime autorità sanitarie provinciali, per disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino alla fine del mese.

Nell’ordinanza firmata dal sindaco Luciano Di Lorito si prevede “la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) del territorio comunale dal 17 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021, per ridurre la circolazione di persone determinata dalla necessità di doversi recare a scuola e, per effetto di tale sospensione, contribuire alla riduzione della diffusione dell’epidemia, limitando anche i possibili disagi alla circolazione che potrebbero verificarsi in concomitanza con gli eventi meteo attesi”.

Per la stessa ragione, è stata la decisa anche la chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti.