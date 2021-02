Rudolph “Rudy” J. Polce affermato “Grip Job” del cinema americano

PRATOLA PELIGNA – Rudolph “Rudy” J. Polce nacque a Geneva, contea Ontario, dello stato di New York, il 4 settembre del 1932, da Giovanni “John” Polce (nato a Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila il 28 febbraio del 1886 – figlio di Domenico Antonio e Maria Matilde Pizzoferrato) e da Josephine Del Papa (nata a Geneva nell’agosto del 1899 – figlia di Raymond e Maria Nicola Mosca entrambi nati a Carunchio in provincia di Chieti).

Rudolph “Rudy” J. Polce servì per tre anni, come sergente nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, nell’intelligence durante la Guerra di Corea. Successivamente continuò a studiare presso la “University of Buffalo”. Si iscrisse poi alla “Dramatics School” in Hollywood. L’ingresso nel mondo del cinema lo portò a dover scegliere quale professione gli fosse più congeliale.

Così lasciato il campo della recitazione scelse quello di “Grip Job” o “Grip Man” (tecnico nelle industrie di produzione cinematografica e di produzione video. Costruisce e mantiene tutte le apparecchiature che supportano le telecamere). Fu ricercatissimo “Grip Job” per la “Metro-Goldwyn-Mayer”, per la “Paramount Pictures” e per la “20th Century Fox”. Lavorò sul set di numerosi film (tra questi “El Dorado”dove lo volle il grande regista Howard Hawks) e serie tv dove maturò importanti e durature amicizie (tra queste, in particolare, con John Wayne e Dean Martin con il quale condivideva le comuni origini abruzzesi). “Rudy” fu sempre molto orgoglioso delle sue origini italiane. Rudolph “Rudy” J. Polce morì, aveva 87 anni, il 12 gennaio del 2020 a Geneva nello stato di New York.

A cura di Geremia Mancini