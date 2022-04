“Splendore in…versi”, omaggio alla Madonna dello Splendore a Giulianova

L’associazione culturale “Il Faro” domenica 24 aprile rende omaggio alla Madonna dello Splendore con un recital poetico dedicato

GIULIANOVA – Cologna Spiaggia, attraverso l’associazione culturale “Il Faro”, vuole rendere omaggio alla Madonna dello Splendore, in occasione dei festeggiamenti che, in questi giorni, come da tradizione, si stanno svolgendo a Giulianova con tante belle e variegate iniziative religiose, culturali e ludiche.

Anche l’associazione colognese vuole offrire il proprio contributo, attraverso la realizzazione di un recital poetico dedicato alla Vergine Maria che si terrà domenica 24 aprile, alle ore 19.30, all’interno del Duomo di San Flaviano, a Giulianova Paese.

Omaggeranno la Madonna, con i loro versi, poeti ed attori locali e non.

“Sarà un momento di forte spiritualità che coinvolgerà tanti autori ed artisti in genere che, con liriche inedite e conosciute, celebreranno la Madonna dello Splendore, tanto cara al popolo giuliese ma anche a quello colognese- dichiara la presidente dell’associazione “Il Faro” Irene Gallieni – ricordiamo infatti che la Vergine Maria apparve il 22 aprile 1557 a Bertolino, un contadino originario proprio di Cologna”.