“Splendi mai”, il nuovo singolo di Luci Rosse Senza Porno [VIDEO]

Da ieri online il videoclip del nuovo singolo realizzato dalla band abruzzese: “Il brano descrive lo stato d’animo che ci fa reprimere ogni proposito, buono o cattivo“

AVEZZANO – É disponibile su tutti i digital stores e piattaforme streaming “Splendi mai“, il nuovo singolo della band abruzzese Luci Rosse Senza Porno. É online anche il videoclip per la regia di Francesco Ciavaglioli di seguito proposto.



“Il brano descrive lo stato d’animo che ci fa reprimere ogni proposito, buono o cattivo che sia – spiega la band – Vi è mai capitato di rinunciare a priori ad un amore, una passione o a un semplice hobby perché si ha paura di mettersi in gioco? Splendi mai parla di questo. La brace ardente che riscalda ma non splende mai è la persona che sceglie di non scegliere, tornando indietro e rimanendo in un limbo emotivo che delinea la sua prigione”.

Dopo l’attenzione ricevuta grazie a “La Ragazza di schiena”, “Come un film di John Wayne” e “Vetri senza specchi”, Franco, Pierpaolo e Alessandro decidono di far parlare la musica in un momento così delicato per l’intera nazione e lo fanno con Splendi mai, già disponibile su Spotify, YouTube e su tutti i Digital Stores.

CHI SONO I LUCI ROSSE SENZA PORNO

La band LUCI ROSSE SENZA PORNO nasce nel 2015 da un’idea di Franco Alfano e Pierpaolo Battista, autori dei brani, e Alessandro Sbrolli. Nel corso degli anni si avvalgono della collaborazione di altri musicisti tra i quali Andrea Orlandi, Camillo Cecere e Marco Di Domenico.

Colleziona esibizioni dal vivo come aperture per Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo, Luca Barbarossa, Il Managment, Voina, Giorgio Ciccarelli, Silvia Mezzanotte, L’Orchestraccia, Punkreas. Ha preso parte al “Meeting Del Mare 2019”, al MEI di Faenza e “Sanremo Rock Festival” oltre che a svariati festival e palchi minori dislocati, per la maggior parte nel centro Italia. In Abruzzo, terra natìa, sono stati ospiti di “Non Il Solito Festival” e “Arzibanda” luoghi di firma di grandi artisti come Mannarino, Levante e Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020.

Nel 2017 pubblicano, autoproducendosi, il primo singolo “Vasocostrizione Periferia”. Seguiranno “La Ragazza Di Schiena”, “Come Un Film Di John Wayne” e “Vetri Senza Specchi” prodotti e registrati insieme ad Andrea Maceroni, presso lo Slam Studio di Corvaro (RI).

LINK SOCIAL:

FACEBOOK: www.facebook.com/LRSPofficial

INSTAGRAM: www.instagram.com/luci.rosse.senza.p.o.r.n.o/

YOUTUBE: www.youtube.com/c/LuciRosseSenzaPornoOFFICIAL

SPOTIFY: open.spotify.com/artist/66ngUG3ijTELsTxAfhOQzo?si=jxLhuL3MT-qDrN2AJ_2-eA

Foto di Eugenia Di Pasquale