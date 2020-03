Serie B, biglietti Spezia – Pescara: prezzi e informazioni

Mercoledì 4 marzo alle 21 i biancazzurri in campo per la 27° giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020: di fronte lo Spezia

PESCARA – Il Pescara si prepara ad affrontare lo Spezia per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020. La gara si giocherà mercoledì 4 marzo allo Stadio Picco; calcio di inizio previsto per le ore 21. I liguri, dopo aver perso per 3-1 a Benevento ora sono quarti con 41 punti. La squadra abruzzese é risalita in undicesima posizione a quota 35 grazie alla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Ascoli. Primo tempo tutto a favore dei marchigiani ma il Pescara riesce ad andare in vantaggio con Busellato; nel finale della prma frazione di gioco pareggia Morosini. La ripresa è di marca abruzzese e Memushaj realizza il gol che riconsegna la vittoria a Legrottaglie dopo tre sconfitte consecutive. Ora sono soltano due le lunghezze che separano dalla zona playoff.

Sono complessivamente (tra campionato e Coppa Italia) diciotto, in terra ligure, i precedenti tra le due compagni, con il bilancio di 9 vittorie dei padroni di casa, 5 pareggi e 4 vittorie degli ospiti.

Biglietti

I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati online, collegandosi all’indirizzo www.etes.it, al prezzo di euro 15,00. Chiusura vendita alle ore 19,00 di martedì 03 marzo.

Si precisa che il settore ospiti NON è attrezzato per ospitare persone con disabilità motorie.

Probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza, Bartolomei, Maggiore, Mastinu, Bidaoui, Ragusa, Nzola.

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Zappa, Memushaj, Busellato, Clemenza, Crecco, Galano, Borrelli.