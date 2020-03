Serie B, Pescara – Ascoli 2-1: highlights della partita [VIDEO]

Torna al successo il Delfino dopo tre ko consecutivi grazie alla rete decisiva di Memushaj a 10 minuti dalla fine. Una parabola molto angolata che non lascia scampo a Leali

PESCARA – All’Adriatico i biancazzurri tornano a sorridere e lo fanno a termine di una sfida molto sofferta e combattuta contro l’Ascoli. Avvio difficile per la squadra di Legrottaglie che dopo appena 5 minuti perdono il proprio terminale offensivo, Maniero, per infortunio. Al suo posto Borrelli. Bianconeri che impostano il proprio gioco e mettono alle corde i biancazzurri che ringraziano al 21′ Fiorillo reattivo su Morosini e un minuto prima Trotta con un sinistro a giro a sfiorato il bersaglio. Il forcing prosegue anche se di palle gol importanti non arrivano e dall’altra parte il primo squillo porta la firma di Clemenza con una conclusione con il destro e palla alta.

Al 43′ l’episodio che sblocca il match: rinvio corto errato di Leali che finisce per offrir palla a Galano il quale è lesto a servire Busellato in migliore posizione per calciare sul palo del portiere. Nemmeno il tempo di esultare che Morosini su assist di Scamacca trova la rete del pari e primo tempo che si chiude sull’1-1.

Nella ripresa sono i biancazzurri primi a rendersi pericolosi intorno al 12′ prima con la conclusione di Galano murata dalla difesa quindi sul corner Scamacca salva sul colpo di testa di Bettella. Gara che vive di una fase di agonismo e diversi errori di impostazione da ambo le parti. Quando il match sembrava incanalato sul binario del pareggio ci pensa Memushaj a tirar fuori dal cilindro una conclusione di rara bellezza all’altezza del vertice sinistro dell’area: un vero colpo da biliardo con sfera che si infila sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Leali, facendo esplodere l’Adriatico. Nel finale gli ospiti provano a raddrizzarla ma solo in pieno recupero, dopo che Leali nega il 3-1 a Galano mettono i brividi quando centrano due pali consecutivi con una carambola che dal legno sbatte su Fiorillo per finire nuovamente sul legno.

Con questo successo può tirare un sospiro di sollievo Legrottaglie alla vigilia di due match impegnativi e ravvicinati come quello di mercoledì con lo Spezia fuoricasa e l’altra trasferta di domenica sera contro il Benevento.

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio