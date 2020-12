“Spesa sospesa del contadino” da domani anche in Abruzzo: ecco dove

Sabato 12 dicembre 2020 nei mercati nei tre mercati di Campagna amica di Chieti (Via Arniense), Pescara (Via Paolucci) e Teramo (Via Po) si raccoglieranno prodotti alimentari per i bisognosi

REGIONE Per offrire ai più bisognosi un Natale sereno scatta da domani la speciale mobilitazione degli agricoltori di Campagna Amica con l’iniziativa la “Spesa sospesa del contadino”. Lo annuncia la Coldiretti Abruzzo nel sottolineare che, da domani 12 dicembre e per tutti i sabato fino alla prima settimana di gennaio, nei tre mercati di Campagna amica di Chieti (Via Arniense), Pescara (Via Paolucci) e Teramo (Via Po) si raccoglieranno prodotti alimentari per i bisognosi.

“Tutti i cittadini che faranno la spesa nei mercati potranno decidere di donare cibo e bevande per le famiglie indigenti sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso” – dice Coldiretti Abruzzo – nei mercati ci saranno i produttori e giovani imprenditori agricoli che coinvolgeranno i clienti in un gesto di solidarietà che avrà, per protagonisti, frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari Made in Italy e di qualità che gli agricoltori di Campagna Amica consegneranno ai più bisognosi per il tramite delle associazioni cittadine coinvolte”.