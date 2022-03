Nuovo portale regionale per la trasmissione degli A.P.E. degli edifici

PESCARA – Il Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ed il Presidente del C.d.A. di Provincia e Ambiente S.r.l. Gabriele Finocchio comunicano che a partire dal 06 maggio 2021 la Regione Abruzzo ha varato il nuovo portale regionale per la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) degli edifici, ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e del D.M. 26 giugno 2015.

Contestualmente è diventato operativo il servizio di controllo degli A.P.E., che è stato affidato dalla Regione alle Province. Per l’intero territorio provinciale, il servizio sarà gestito dalla società in house Provincia e Ambiente S.r.l., che oltre alle verifiche degli impianti termici residenziali si occuperà anche dei controlli tecnici e documentali degli Attestati di prestazione energetica per conto della Provincia di Pescara.

Gli attestati di prestazione energetica devono essere redatti da personale tecnico qualificato, i cosiddetti certificatori, che al termine di procedure, calcoli e sopralluoghi obbligatori presso l’immobile oggetto della certificazione, redigono la documentazione che attribuisce la classe energetica all’edificio. Le classi energetiche definite dalla normativa vanno dalla classe A per gli edifici meno energivori fino alla classe G per edifici che per mantenere il giusto comfort al loro interno consumano molta energia in un anno.

Per eseguire i controlli della qualità e dei contenuti degli attestati che sono trasmessi dai certificatori alla Provincia di Pescara tramite il portale web, Provincia e Ambiente ha già provveduto a dotarsi delle strumentazioni e del software necessario a gestire l’intero ciclo di controlli che saranno effettuati con le proprie risorse interne e riguarderanno le certificazioni APE pervenute sin dal 6 maggio dello scorso anno.

Per informazioni è possibile contattare lo Sportello Informativo della società al telefono 085 2058819 nelle giornate di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 09,00 alle 12,30 e il martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 mentre sono sempre attivi i seguenti indirizzi mail:

ape@provinciambiente.eu

apeprovinciambiente@pec.it