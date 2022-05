“Sotto il segno del narciso”, gemellaggio Parco Dell’Antola-Sirente Velino

NERVI – Il 4 maggio alle ore 14 ad Euroflora 2022, presso l’ex fienile dei Parchi Nervi, si terrà la conferenza stampa “Sotto il segno del narciso” per la presentazione della sottoscrizione del patto di gemellaggio tra il Parco Naturale Regionale dell’Antola e l’abruzzese Parco Naturale Regionale Sirente Velino. L’incontro si svolgerà alla presenza del Vice Presidente della Regione Liguria, con la partecipazione del Vice Presidente e Assessore della Regione Abruzzo, con il coinvolgimento dei Sindaci, del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore del Parco dell’Antola Giulio Oliveri, Roberto Costa e Federico Marenco, del Presidente e del Direttore del Parco Sirente Velino Francesco D’Amore e Igino Chiuchiarelli.

“Questo gemellaggio – dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo – assume una forte valenza e sono certo che porterà uno scambio di esperienze e una crescita proficua per i nostri territori e per le nostre aree protette attraverso la bellezza dei fiori. L’iniziativa vuole essere un messaggio ed un simbolo di resilienza ed unione, affinché i narcisi che crescono spontaneamente nelle piane del Parco Regionale Sirente Velino e le praterie del Parco dell’Antola continuino ad essere protagonisti di iniziative e tradizioni che connotano le nostre regioni. Ringrazio gli organizzatori di questa splendida manifestazione, il Comune di Genova e la Regione Liguria stessa che ci concedono questo spazio e questa opportunità per poter presentare una nostra usanza così ricca di storia e di significato”.

“Sotto il segno del narciso, fiore simbolo dei due enti e dei due territori protetti, – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi – si uniscono le strade di due Parchi che intraprendono un percorso di collaborazione e di azione comune all’insegna della tutela ambientale e della promozione della biodiversità. Una strategia possibile tramite attività economiche compatibili, di scambio tra culture, costumi ed usanze di realtà diverse. Siamo onorati di ospitare gli amici abruzzesi in occasione di questa vetrina internazionale per stringere un patto di gemellaggio che auspichiamo possa generare una lunga e importante collaborazione”.

Il patto di gemellaggio rappresenta la struttura formale a sostegno dell’azione interculturale quale momento di reciprocità e confronto che consente di coordinare iniziative di incontro, scambio e cooperazione, arricchimento reciproco tramite strategie scientifiche di collaborazione.

In occasione dell’incontro saranno presentati i prossimi eventi dei due Parchi che avvieranno e rafforzeranno il gemellaggio: la “Festa del Narciso” organizzata dal Comune e dall’ Associazione Pro Loco di Rocca di Mezzo e patrocinata dal Parco Sirente Velino che si svolgerà il 29 maggio a Rocca di Mezzo (Aq) per festeggiare l’arrivo della bella stagione e le escursioni intitolate “Tempo di narcisi: uno sfalcio di biodiversità!” di domenica 22 e domenica 29 maggio durante le quali sarà possibile ammirare le copiose fioriture di narcisi che in questo periodo dell’anno imbiancano le praterie del Parco dell’Antola.