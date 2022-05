“NatuRacconta”, passeggiate teatrali nella natura in Abruzzo

Tre incontri per riscoprire i racconti tradizionali abruzzesi circondati dalla natura, nell’ambito della 19esima edizione di “Vivi il tuo Spazio”, l’iniziativa organizzata dall’associazione ASC – Arte Suoni Colori

MONTEBELLO DI BERTONA – La forza suggestiva di un racconto è infinitamente più potente se le parole vengono ascoltate nell’atmosfera giusta: nasce così “NatuRacconta”, la nuova iniziativa dell’Associazione di volontariato Arte Suoni Colori in collaborazione con CuntaTerra e Camminare in Abruzzo. Folletti, dame, cavalieri e spiritelli della tradizione popolare diventano i protagonisti delle passeggiate teatrali guidate da Marcello Sacerdote, «attore, musico e contastorie» come lui stesso si definisce, e da Francesca Mastromauro, Accompagnatrice di Media Montagna. Percorsi di trekking per tutti, per riscoprire la bellezza naturale dell’Abruzzo e arricchirla della magia di miti e leggende.

Tre gli incontri previsti, ciascuno con un proprio tema: si comincia domenica 8 maggio (9.30-12.30) a Montebello di Bertona, per ascoltare le storie del folletto contastorie “MazzaMarcelle” e si prosegue poi sabato 14 maggio (9.30-12.30) a Carpineto della Nora per imparare a conoscere il lupo in tutte le sue sfaccettature, non soltanto “cattive”. Si chiude a Brittoli domenica 22 maggio (9.30-12.30) con un incontro dedicato a storie, suoni e canti in cammino.

NatuRacconta è solo uno dei molti appuntamenti dell’iniziativa “Vivi il tuo Spazio”, in partenza a maggio e giunta alla sua diciannovesima edizione. Ai comuni già citati si aggiungono Civitaquana e Rosciano per ospitare una serie di incontri in cui la voglia di socializzare e stare insieme si fonde con l’arte e la tradizione: ai laboratori sulla pupazza abruzzese e sull’arte dello scalpello si affiancano animazioni di circo sociale e musicoterapia e attività di riciclo creativo insieme ai mille giochi del Ludobus.

Gli incontri di NatuRacconta e di Vivi il tuo Spazio sono aperti a tutti, a prescindere dal Comune di residenza: per le iscrizioni, gratuite, è possibile utilizzare i canali Facebook e Instagram dell’associazione ASC, oppure compilare il modulo a questo link https://forms.gle/EivDFQ8iGXx7Xs3j8.