Lo ha annunciato il Sindaco Jwan Costantini anticipando importanti investimenti messi in campo dalla Regione per il sostegno alle disabilità

GIULIANOVA – L’Assessore regionale alle Politiche Sociali Pietro Quaresimale sarà nei prossimi giorni a Giulianova. La visita dell’esponente della Lega è stata annunciata oggi dal Sindaco dello stesso partito, Jwan Costantini. Il primo cittadino, affiancato dal Vicesindaco Lidia Albani, illustrerà le iniziative fino ad oggi messe in campo nell’ambito delle disabilità e vaglierà, di concerto con l’amministratore regionale, opportunità e prospettive.

“L’ Amministrazione comunale – ricorda Costantini – è impegnata, sin dai giorni del suo insediamento, in una campagna capillare di abbattimento delle barriere architettoniche. Significativa, peraltro, è la presenza in città della società polisportiva di basket in carrozzina “Amicacci”, che milita nel campionato di A1, e del futuro responsabile dell’ “Ufficio disabilità” Antonio Fusaro. Alla luce di tutto questo, l’arrivo dell’ Assessore Quaresimale, che sarà a Giulianova con il Capo Dipartimento Maria Di Domenico, risulterà funzionale alla definizione di una serie di ulteriori iniziative, fondamentali per un comune che vuole sostenere i residenti con disabilità ed essere allo stesso tempo accogliente, anche nei confronti di turisti con problemi di mobilità e di autosufficienza”.

L’ Assessore Pietro Quaresimale ha seguito personalmente l’iter relativo allo stanziamento di risorse destinate a Giulianova, stanziamento che sarà annunciato al termine della visita e dopo la conoscenza diretta di una realtà che vuol essere sempre più accessibile e solidale.