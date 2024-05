Parte dell’incasso dell’evento, organizzato da Anima Bianconera Juventus Official Fan Club, sarà devoluto all’associazione Agbe

ORTONA – Anima Bianconera, Juventus Official Fan Club, annuncia con grande soddisfazione il sold out, registrato in prevendita, della cena di beneficenza che si terrà domani 31 maggio all’Hotel Mara (inizio ore 20.00) con ospiti Stefano Tacconi e Moreno Torricelli ex giocatori della Juventus e della Nazionale.

Tacconi, portiere e capitano della storico squadrone bianconero che tanto vinse sia in Italia che in Europa e nel mondo, con la Nazionale ha collezionato sette presenze partecipando come secondo portiere al Campionato d’Europa nel 1988 e al Campionato del Mondo nel 1990, ed è stato titolare nelle Olimpiadi di Seul del 1988.

Torricelli, grande difensore di una Juventus altrettanto vincente: con i bianconeri ha conquistato tre scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, una Coppa Uefa, una Uefa Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Uefa, dalla sua anche dieci presenze in Nazionale.

“Affrontare Grandi Battaglie E … vincerle!” Questo lo slogan dell’evento.

Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Agbe (Associazione Genitori Bambini Emopatici). Durante la serata sarà annunciata la cifra raggiunta e verrà consegnato un assegno simbolico nelle mani del presidente di Agbe, Achille Di Paolo Emilio.

Così il direttivo di Anima Bianconera sulla serata:

“Lo Juventus Official Fan Club Anima Bianconera di Ortona ringrazia tutte le persone che hanno aderito alla cena di beneficenza a favore del associazione AGBE ed è lieta di annunciare il tutto esaurito con molto anticipo. È il secondo anno consecutivo che decidiamo di dare una mano concreta ad AGBE con una cena di beneficenza e riusciamo ad ottenere un risultato così importante e bello. Tutto il direttivo ringrazia il presidente di AGBE per la disponibilità e soprattutto l’amore che dedica tutti i giorni per queste famiglie e questi bambini. Siamo entusiasti della forte partecipazione della gente che ci ha veramente lasciato senza parole”.

Anima Bianconera è un Juventus Official Fan Club con sede in Ortona nato nel 2019 da un gruppo di sei amici che credono nel vero valore del amicizia e solidarietà per sostenere i colori bianconeri.

Al momento risultano iscritti circa 170 soci molti dei quali seguono attivamente la Juventus sia allo Stadium di Torino sia in trasferta in Italia e all’estero.

L’Agbe (Associazione Genitori Bambini Emopatici) è un’associazione fondata da genitori nel 1999 a Pescara. Si tratta di genitori che si sono trovati ad affrontare la malattia dei propri bambini in una condizione di isolamento e smarrimento. Hanno dovuto dedicarsi a mesi e mesi di terapie oncologiche lontani da casa e dai propri cari, a proprie spese, spesso recandosi fuori regione in città per loro sconosciute, con una situazione emotiva molto difficile da affrontare e spesso con il fratellino sano del bimbo lontano dal nucleo familiare. Questi genitori hanno vissuto la paura, l’isolamento e il distacco dalle proprie famiglie e conseguentemente anche dal proprio posto di lavoro. L’Agbe è nata per rispondere a queste necessità: garantire accoglienza, supporto emotivo e ricongiungimento di tutto il nucleo familiare durante tutta la durata delle terapie.