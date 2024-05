Pescara, detenzione ai fini di spaccio di stupefacente: arrestato 65enne

PESCARA – Nella mattinata di ieri, un agente delle Volanti, libero dal servizio, mentre transitava nella zona nord della città, ha notato una persona nota alle Forze dell’Ordine che, con fare frettoloso, si avvicinava ad un camper per poi entrarci ed allontanarsi subito dopo. L’agente, notato l’atteggiamento sospetto, ha prontamente contattato i colleghi in servizio di controllo del territorio ed è rimasto in attesa delle pattuglie senza mai perdere di vista il camper da dove si era allontanata la persona sospetta.

Gli agenti intervenuti hanno quindi deciso di procedere al controllo ma una delle due persone presenti nel mezzo, tentava di impedire che venisse effettuato. L’uomo, un 65enne di Pescara, cercava di resistere all’attività di polizia, tentando di scagliarsi contro gli agenti, i quali, con non poche difficoltà, riuscivano a porlo in sicurezza.

A seguito del controllo, la persona veniva trovata in possesso di alcune dosi di marijuana, sul camper aveva anche la somma contante di oltre 300 euro, tutti sequestrati.

Accompagnato in Questura, l’uomo veniva compiutamente identificato e tratto in arresto per il reato di resistenza a P.U., nonché denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida della misura precautelare adottata.