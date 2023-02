Chieti, Baseball e Softball: al via la stagione agonistica 2023

Pubblicati i calendari ufficiali: l’Atoms’ Chieti disputerà il campionato di serie B, Chieti Baseball e Progetto Teramano giocheranno in serie C

CHIETI – Con la pubblicazione dei calendari nazionali, parte ufficialmente la stagione agonistica del baseball e del softball in Abruzzo. Tre le squadre impegnate a livello nazionale, nella categoria Senior: l’Atoms’ Chieti, unica realtà di softball in regione, disputerà il Campionato di serie B, mentre Chieti Baseball-Amatoriale e Progetto Baseball Teramano giocheranno in serie C.

Si parte tutti insieme: domenica 16 aprile, esordio in trasferta per le ragazze dell’Atoms’ attese subito dalla difficile sfida di Firenze, mentre le maschili di serie C daranno vita al primo derby stagionale sul diamante di Chieti, con inizio alle ore 15.

L’Atoms’ Chieti, che quest’anno disputerà le proprie gare casalinghe sul diamante “Tommy Lasorda” di Tollo (Ch), è stata inserita in un girone di ferro e dovrà macinare chilometri tra Lazio, Emilia Romagna e Toscana. Oltre alle abruzzesi nel gruppo D ci sono Cali Roma, Firenze, Grosseto, Valmarecchia e Anzio. Le giornate si disputeranno sempre con la formula del doppio incontro (si gioca due volte nello stesso giorno, contro la stessa squadra).

Impegnativo dal punto di vista chilometrico anche il girone O di baseball, con Chieti e Progetto Teramano che dovranno vedersela con Bari Warriors e Tritons Taranto: si gioca con la formula andata/ritorno/andata, dal 16 aprile al 29 luglio.

Il derby abruzzese di ritorno è fissato per il 14 maggio ad Atri, mentre il 9 luglio le due squadre saranno di nuovo faccia a faccia sul campo di Chieti.

In fermento anche l’attività giovanile regionale, con Tollo, Teramo, Pescara, Atoms’ Chieti e Chieti Baseball iscritte ai vari campionati Under 12, Under 15 e Under 18.