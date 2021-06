Softball, Serie B: l’Atoms’ Chieti a punteggio pieno, in testa al girone E

Parte col botto la stagione 2021 dell’Asd Atoms’ Chieti di softball, impegnata nel Campionato nazionale di serie B, girone E

CHIETI – Quattro successi su quattro gare giocate: parte col botto la stagione 2021 dell’Asd Atoms’ Chieti di softball, impegnata nel Campionato nazionale di serie B, girone E, insieme alle squadre laziali di Cali Roma, Nettuno City e Dolphins Anzio.

L’ultima doppia vittoria casalinga è arrivata sabato scorso, contro la formazione del Cali, battuta per 7-0 e 8-1. Merito di una squadra ben messa in campo dagli allenatori Loredana Marino e Franco Giangola, soprattutto in fase difensiva, con lo strapotere delle lanciatrici, Anna Salvatore e Giorgia Di Santo a fare la differenza.

Molto combattuta ed equilibrata gara 1, bloccata sull’1-0 per il Chieti fino alla quinta ripresa. A risolvere la pratica in favore delle teatine, un big inning da 6 punti, che chiude l’incontro per manifesta. Più agevole gara 2, con il Chieti bravo a mettere la gara in discesa sin dalle prime riprese.

L’Atoms’ dunque viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica del girone E, ma già domenica prossima la squadra è attesa dal big match contro il Nettuno Baseball City, squadra molto esperta e tecnicamente valida. Si gioca domenica 13 giugno sul diamante laziale, gara 1 alle ore 11 e gara 2 a seguire. L’incontro chiude il mini girone di andata, al termine del quale si avrà un primo quadro parziale sulle possibili candidate ai playoff.