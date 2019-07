Softball, l’Atoms’ Chieti conquista i playoff per la A2

CHIETI – Capolavoro Atoms’: la squadra di softball di Chieti vince il campionato di serie B e conquista i playoff per l’accesso alla A2. Un successo centrato dopo l’ultima trasferta in terra emiliana, contro il Collecchio: quattro partite ad altissimo livello tecnico e agonistico, che hanno regalato alla squadra teatina il primo posto nel girone e dunque l’accesso agli spareggi di settembre.

“Un risultato inimmaginabile solo pochi mesi fa – commenta soddisfatto il presidente Atoms’, Luigi Salvatore. – Dopo la sfortunata stagione 2018 (conclusa con il ritiro forzato della squadra in seguito all’incidente stradale al rientro da una trasferta, ndr) non era semplice rimettere insieme i pezzi. E invece, grazie al lavoro incessante degli allenatori Fabio Borselli, Loredana Marino e Franco Giangola, quest’anno abbiamo puntato sulle giovanissime al loro esordio in un campionato seniores, supportate da un gruppo storico di veterane che per questa maglia danno sempre il cuore”.

E il primo posto del Chieti ha un valore aggiunto, se si pensa che arriva in un girone di ferro, quello dell’Emilia Romagna e della Toscana, da sempre regioni che fanno scuola in materia di softball.

Con 15 gare vinte e 5 perse, l’Atoms’ si lascia alle spalle Bologna, Parma, Valmarecchia, Collecchio e Firenze.

“Queste ragazze hanno compiuto un vero e proprio miracolo – le parole del manager Fabio Borselli -. All’inizio della stagione, nessuno avrebbe puntato su di noi. Abbiamo rischiato, abbiamo dato tanta fiducia alle ragazze più giovani e loro ci hanno ripagato in maniera straordinaria. Vorrei ringraziarle tutte”.

Ora dunque si pensa ad allenarsi in vista dei playoff. Già fissati gli abbinamenti. L’Atoms’ scenderà in campo domenica 8 settembre, contro le prime classificate dei gironi Sicilia e Sardegna. La vincente di questo triangolare, accede alla finalissima, in programma il 15 settembre, contro la vincente del girone Lombardia-Piemonte-Marche-Trentino.

Questo il roster del Chieti: Di Santo, Gigante, Capitanio, Salvatore, Di Primio, Staffieri M., Del Sindaco, Iurino, Marcone, Diana, Staffieri V., D’Aviero, Cervone.