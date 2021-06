Softball: l’Atoms’ Chieti vince il Campionato di serie B 2021

Con l’ultima vittoria a Roma, la squadra teatina trionfa in Regular Season 2021 con due giornate di anticipo

CHIETI – Con un ruolino di marcia strepitoso, 9 vittorie e una solo sconfitta, l’Asd Atoms’ Chieti vince il Campionato di serie B, per il terzo anno consecutivo. E questa volta il verdetto arriva addirittura con due giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione. Lo dice la matematica, che vede la squadra teatina blindare il primo posto in graduatoria, davanti al Cali Roma, seconda in classifica, ma con tre vittorie in meno.

Un campionato da incorniciare, dunque, per la squadra del presidente Luigi Salvatore, che sabato 3 luglio chiuderà la stagione con il titolo già in tasca: appuntamento in notturna a Chieti (gara 1 alle 17 e gara 2 a seguire) davanti al pubblico di casa, contro i Dolphins Nettuno.

Due gare da non sottovalutare, sia per il valore dell’avversario (penalizzato all’andata da molte assenza importanti) sia perché il Chieti deve tenere alta la concentrazione, in vista dei playoff che attendono la squadra a settembre.

“La vittoria del campionato è certamente una bella soddisfazione – ha sottolineato il manager Loredana Marino – ma non abbiamo ancora fatto nulla. Vietato distrarsi. Questo il momento di allenarsi con grande intensità, in vista degli spareggi di settembre che saranno durissimi”.

Una squadra completamente rinnovata, quella dell’Atoms’ 2021, che ad inizio stagione aveva esplicitamente dichiarato di voler giocare la B con tutte le ragazze provenienti dal settore giovanile. Promessa mantenuta: esordio in categoria per Giorgia D’Aviero, Giulia D’Aviero, Margherita Pasqualone, Michela Tatasciore (per lei prima partita in assoluto), Alisya Terrenzio. A completare il roster teatino il capitano Katia Di Primio, Micaela Capitanio, Emma Del Sindaco, Alexia Diana, Giorgia Di Santo, Virginia Gigante, Sara Mammarella, Alessia Marcone, Giada Pavone (U15), Anna Salvatore.