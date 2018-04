Softball, al via sabato il campionato dell’Atoms Chieti

Il calendario della regular season del campionato di A2 2017 – 2018 con le partite della squadra teatina. Esordio il 28 aprile a Livorno

CHIETI – Pronti, via. Archiviata in fretta la Coppa Italia, che ha visto l’Atoms’ Chieti uscire ai quarti, occhi puntati ora sulla Regular season di serie A2, al via sabato 28 aprile in tutta Italia. Tre gironi nazionali, per un totale di 15 squadre: l’Atoms’, inserito nel tabellone C con Macerata, Acilia, Livorno e Caserta, fresca vincitrice della Coppa nazionale, si prepara alla prima gara di andata, trasferta proibitiva sul campo del Livorno, una delle squadre candidate alla conquista dei playoff finali.

Il Chieti da parte sua avrà a disposizione la formazione titolare, che proprio domenica scorsa aveva ben figurato contro Caserta, costringendo la squadra campana a tre ore e mezza di gioco prima di avere la meglio.

«Sarà un campionato bello e impegnativo – commenta il manager del Chieti, Fabio Borselli -. Sono molto soddisfatto dei progressi che le ragazze stanno facendo vedere in campo, partita dopo partita. Quest’anno abbiamo inserito nel roster tante giovani che devono far esperienza in A2, insieme alle atlete più esperte. Una bella sfida per tutto l’ambiente Chieti, che ogni anno si rinnova attingendo dal settore giovanile».

Otto partite in casa e otto in trasferta per l’Atoms’, che tornerà a giocare al Santa Filomena di Chieti scalo sabato 12 maggio, nella doppia sfida contro Macerata.

Calendario 2018 – serie A2 – Girone C

ANDATA (gara 1 ore 17:00 – gara 2 a seguire)

Sabato 28/04/18 Liburnia – Atoms’ Chieti

Sabato 05/05/18 (riposo)

Sabato 12/05/18 Atoms’ Chieti – Macerata

Sabato 19/05/18 Caserta – Atoms’ Chieti

Sabato 26/05/18 Atoms’ Chieti – Acilia

RITORNO (gara 1 ore 18:00 – gara 2 a seguire)

Sabato 09/06/18 Atoms’ Chieti – Liburnia

Sabato 16/06/18 (riposo)

Sabato 30/06/18 Macerata – Atoms’ Chieti

Sabato 07/07/18 Atoms’ Chieti – Caserta

Domenica 15/07/18 Acilia – Atoms’ Chieti