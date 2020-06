Smeraldo Arena Teramo, i film in programmazione a Giugno 2020

TERAMO – Il progetto cinematografico estivo “Smeraldo Arena” sta per iniziare. Sarà possibile godere dello svago e del romanticismo necessari in questo periodo attraverso le migliori pellicole condivise sotto le stelle con il nostro partner, in famiglia o con amici. L’inizio delle proiezioni è alle ore 21.

Il botteghino all’interno dello Smeraldo Cinema sarà attivo 1 ora prima l’inizio della proiezione, ma per evitare assembramenti e garantire le distanze di sicurezza, consigliamo di acquistare il biglietto tramite il sito internet www.smeraldocinema.it.

Il costo del biglietto è di € 5,00 e i posti sono numerati. In caso di pioggia, le proiezioni si terranno all’interno della multisala.

“Siamo pronti a vivere la migliore esperienza cinematografica insieme al nostro pubblico, nel modo più sicuro!” riferiscono gli organizzatori.

PROGRAMMAZIONE GIUGNO 2002

18/06 Richard Jewell (omaggio a CLint Eastwood)

19/06 Pinocchio

20/06 Piccole Donne

21/06 Jumanji: The next level

22/06 Ladea fortuna

23/06 Joker

24/06 1917

25/06 Bohemian Rhapsody

26/06 Hammamet

27/06 Figli

28/06 Star Wars: L’ascesa di Skywalker

29/06 Tolo Tolo

30/06 Il traditore