Freghete! Vieni in Abruzzo: il nuovo singolo di Banda Piazzolla [VIDEO]

VASTO – É uscito ieri, 15 giugno, il nuovo singolo di Banda Piazzolla dal titolo “Freghete! (Vieni in Abruzzo)”. Un contributo che Banda Piazzolla ha voluto dare alla ripartenza del settore turistico abruzzese. Un simpatico invito a visitare la nostra splendida regione con una espressione tipica delle nostre parti e sdoganata come tormentone dalla coppia Greggio-Iacchetti nella loro ultima conduzione di Striscia la notizia.



“L’idea della canzone è venuta a fine 2019 a Pino Piazzolla guardando in TV “Striscia la notizia”. Ezio Greggio, nella sua ultima conduzione del programma di Canale 5, ha lanciato il tormentone “Freghete”, probabilmente dopo essere venuto a conoscenza di questa esclamazione a causa di una sua recente frequentazione con la terra d’Abruzzo.

In quel momento abbiamo capito che qualcosa della nostra regione, sempre un po’ ai margini dell’interesse nazionale, poteva essere sdoganato al grande pubblico; anche perché il tormentone veniva condito, ogni tanto, con altre parole abruzzesi.

Il progetto era quello di far uscire il videoclip a marzo/aprile nel periodo in cui si progettano le vacanze estive. A causa poi del lockdown e delle vicissitudini che tutta l’Italia ha vissuto, i lavori si sono fermati e sono ripresi solo a giugno in tempo per questa ripartenza del turismo e della nostra economia che tutti auspichiamo piena e veloce”.

