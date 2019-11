Smartvideo, studenti dell’Aterno Manthoné al Costa dei trabocchi Lab 2

LANCIANO – Uno smartvideo degli studenti dell’Aterno Manthoné, diretto dalla preside Antonella Sanvitale, ha avuto una calorosa accoglienza all’iniziativa Costa dei trabocchi Lab 2 – Le sfide della mobilità sostenibile per il turismo nel 2020, svoltasi nell’Officina storica Sangritana, a Lanciano.

Gli obiettivi del progetto sono:

individuare le priorità di intervento lungo la Via verde; studiare le azioni da mettere in campo per costruire un sistema di offerta integrato dei servizi per la mobilità; diffondere la cultura della mobilità sostenibile per facilitare l’accesso alle informazioni per utenti e turisti.

Gli alunni Anna Di Pietrantonio e Aurora Mancini, della 4C, Federico Bonetti e Alessio Napolitano, della 4H, accompagnati dal tutor Giuseppe Toletti, docente di Economia aziendale, hanno partecipato ai lavori di uno dei tre laboratori in programma dal trasporto pubblico locale allo sviluppo turistico, alla bicicletta vista nel sistema integrato della mobilità e comunicazione e cultura della mobilità sostenibile.

Lo smartvideo, che per i contenuti e le forme ha ottenuto l’apprezzamento da parte degli organizzatori e dei partecipanti all’incontro, ha sintetizzato non solo la loro ultima attività nel progetto di alternanza scuola lavoro #Bike Tourism, ma anche quanto realizzato da un anno a questa parte dalle classi coinvolte.

Gli studenti sono stati invitati a impegnarsi ulteriormente nelle attività formative in corso e anche a continuare a relazionarsi con i promotori del progetto Costa dei trabocchi Mob per le prossime iniziative in programma.

Tra gli intervenuti al convegno Federico Del Prete, presidente nazionale Legambiente Legambici; Alessandro Tursi, presidente nazionale Fiab; Mauro Febbo, assessore regionale Attività produttive, turismo, beni e attività culturali e di spettacolo; Nicola Campitelli, assessore regionale Urbanistica e territorio, demanio marittimo, paesaggi, energia e rifiuti; Francesco Seneci, amministratore e direttore tecnico Net Mobility; Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale; Emanuele Marcovecchio, presidente commissione Territorio, ambiente e infrastrutture Regione Abruzzo; Gianfranco Giuliante, presidente Tua; Lido Legnini, vice presidente Camera di commercio Chieti-Pescara.