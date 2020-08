Al via il mini tour estivo della Smart Band: ecco dove e quando

Piccolo ma importante tour estivo della marsicana Smart Band per un reale valore aggiunto del Territorio: lo spettacolo dal vivo

POPOLI (PE) – Parte da Popoli (Pe) il mini-tour estivo 2020 della Smart Band, formazione con baricentro a Celano in Marsica. Le tappe scelte si svolgono in borghi abruzzesi stupendi che invitano ad un piacevole ascolto in cornici ambientali favolose: un servizio di qualità che Sindaci, Amministratori, Operatori Turistici ed Esercenti molto sensibili e coraggiosi offrono a turisti e residenti per un reale valore aggiunto del nostro Territorio.

Tutte le locations ben si prestano alle necessarie disposizioni anti Covid-19 per lo svolgimento di concerti all’aperto.

Va sottolineato il grande impegno soprattutto organizzativo dei Comuni di Popoli (Pe), Corfinio (Aq), Castel di Ieri (Aq), Villa Sant’Angelo (Aq), San Valentino in A.C., e degli operatori Passione Le Bistrot di Celano (Aq), la Coop. Il Bosso Eco-Ristoro di Capestrano (Aq), il team Barrett Food di Bussi s.T. (Pe), lo storico Bar del Corso di L’Aquila.

La Smart Band è una idea molto funzionale di qualche anno fa, nata da esperti musicisti marsicani ma che affonda radici a collaborazioni regionali storiche e con diverse tournèe importanti nel proprio bagaglio.

Sono Carlo Cantelmi, voce piano e tastiere – Nina Natarelli, voce – Marcello Chella, chitarre – Filippo Blasetti, basso e contrabbasso – Gianfranco Ciaccia, batteria e percussioni.

Il repertorio è veramente vasto e spazia dal tributo a Pino Daniele alla rilettura in chiave soprattutto smooth-jazz di celebri interpreti internazionali ed italiani: un po’ per tanti gusti musicali ma dal buon palato.

Le date:

11 Agosto a POPOLI nel rinnovato e spazioso Parco del Sole;

12 Agosto a CORFINIO nella splendida Piazza Corfinio, auditorium all’aperto naturale;

14 Agosto a CASTEL DI IERI nella favolosa, centrale e capiente Piazza della Chiesa;

15 Agosto a CELANO lungo il viale Sotto Castello davanti a Le Bistrot;

18 Agosto a Capodacqua di CAPESTRANO (Aq) nella splendida terrazza panoramica de Il Bosso;

20 Agosto a BUSSI sul TIRINO presso la piazzetta antistante Barret Food;

21 Agosto a VILLA SANT’ANGELO nella Piazza Locali Caritas, un nuovo spazio aggregativo dopo il

Sisma 2009; 22 Agosto a SAN VALENTINO in A. C. in Piazza del Duomo, storica e suggestiva location;

27 Agosto a L’AQUILA, praticamente ai 4 Cantoni, davanti allo storico Bar del Corso.