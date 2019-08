Sisma Centro Italia 24 agosto 2016, il ricordo di Pezzopane

La deputata PD :”se ci sarà nuovo governo metta al centro ricostruzione. Famiglie vittime siano risarcite”

L’AQUILA – Da Stefania Pezzopane, deputata PD riceviamo e pubblichiamo la seguente nota :

In un giorno così importante in cui si sta definendo il futuro di questa legislatura il mio ricordo è per la mia terra, la città di Amatrice e i territori nel Centro Italia che tre anni fa alle 3,36 del 24 agosto furono colpiti da un terribile terremoto che fece 299 vittime. Sono stati anni difficili e purtroppo le scelte del governo gialloverde sono state poco incisive. Anche sulla ricostruzione purtroppo abbiamo assistito a speculazioni e soprattutto a una becera propaganda. Il mio ricordo e il mio pensiero vanno alle famiglie delle vittime per ribadire l’impegno, se la legislatura andrà avanti, a far approvare la mia proposta di legge che prevede così come avvenuto per famiglie vittime di Rigopiano un impegno economico e l’accesso agevolato al mercato del lavoro.

Voglio inoltre ribadire l’impegno per la ricostruzione ancora ferma nonostante le roboanti promesse fatte durante le elezioni regionali in Abruzzo da Salvini. In questi giorni difficili ricordiamo chi ha perso famiglia, casa e lavoro, a loro va il nostro abbraccio ed un impegno rafforzato per la ricostruzione.