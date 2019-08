Sicurezza SS16, Smargiassi critica la Giunta Marsilio

Il consigliere M5S sottolinea che alla risoluzione urgente presentata per spostare il traffico di mezzi pesanti e tir dalla SS16 all’A14 non ha fatto seguito alcun provvedimento

ABRUZZO – Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle Pietro Smargiassi ,nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale del 6 agosto, ha presentato una risoluzione urgente in tema di sicurezza stradale sulla SS16 tra Ortona e Vasto Sud. Smargiassi lamenta che in merito a tale risoluzione non è stato adottato alcun provvedimento dalla Giunta Marsilio e sottolinea che il centro destra aveva preso un impegno ma non l’ha mantenuto.

“Parliamo di un tratto di strada – spiega – che costeggia la costa e lungo la cui carreggiata vengono posteggiate automobili su entrambi i lati. Ciò causa una riduzione dell’area percorribile, generando gravi disagi a chi la deve percorrere. Non è un caso che, purtroppo, si siano già registrati tre incidenti mortali solamente durante questa stagione estiva oltre ad altri gravi scontri verificatisi nel corso dell’ultimo mese, l’ultimo in ordine di tempo avvenuto nella giornata di ieri”.

“La risoluzione che abbiamo portato all’attenzione del Consiglio Regionale proponeva di spostare il traffico di mezzi pesanti e tir dalla SS16 all’A14 lungo lo stesso tratto per il periodo della stagione estiva. Un’iniziativa di buon senso, che avrebbe abbassato il rischio di incidente e che è, peraltro, già previsto dalla legge regionale 45/99, mai abrogata. Il voto favorevole all’unanimità avvenuto nella seduta del 6 agosto mi aveva lasciato ottimista sulla buona riuscita dell’operazione. In fondo si trattava semplicemente di fare un piccolo sforzo economico in nome della sicurezza dei cittadini. Mai avrei pensato che, per una Giunta che ha trovato 80mila euro per l’organizzazione di un singolo concerto per un unico giorno, potesse essere un problema investire qualche decina di migliaia di euro per una giusta causa quale la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini lungo la costa dei trabocchi, fiore all’occhiello della nostra Regione e meta per tantissimi turisti. A quanto pare, invece, è stato proprio così. La sola attenuante che mi sento di concedere alla Giunta è il poco tempo a disposizione per trattare e raggiungere un accordo con Autostrade, dal momento che la nostra risoluzione è stata approvata nei primi giorni di agosto”.

“Rimane il fatto che periodo di punta della stagione estiva – conclude – stia volgendo al termine e ancora non abbiamo notizie riguardo a possibili soluzioni. Non resta che aggrapparsi alla sorte, nella speranza che non si verifichino altri incidenti importanti come quello di ieri mattina, dove in attesa dell’elisoccorso il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. L’augurio è che, per l’estate 2020, il centro destra si muova con un tempismo diverso per la sicurezza degli abruzzesi e dei turisti”.