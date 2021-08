Torna la Sirente Bike Marathon-Ana Aielli: ecco quando

Appuntamento il prossimo 29 agosto su un percorso di 61 chilometri con partenza in salita. Come iscriversi

AIELLI – Ritorna l’appuntamento annuale con la mountain bike il 29 agosto ad Aielli grazie allo svolgimento della Sirente Bike Marathon-Ana Aielli a cura della Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli.

Aderente ai circuiti Race Cup Mtb Centro Italia e Mtb Abruzzo Cup, è un evento che nel tempo è cresciuto e divenuto patrimonio di tutta Aielli e del territorio del Parco Velino Sirente che continuano ad assumere il ruolo di co-protagonisti in questa importante manifestazione eccezionale ed unica a questo livello nel panorama della mountain bike abruzzese e di tutto il centro sud Italia già prova di Campionato Italiano Marathon FCI nel 2019.

Il percorso marathon di 61 chilometri parte direttamente in salita per circa 5 chilometri su strada a fondo breccioso e a tratti rovinato. Subito dopo si affronta la salita più lunga della gara di circa 10 chilometri e 600 metri che porterà i bikers a scollinare a quota 1700 metri sul livello del mare (Vado Castello, Prati Santa Maria e Monte Coppone). Si procede per qualche chilometro in quota per poi lanciarsi in discesa sulla Val d’Arano per raggiungere l’altipiano delle Rocche per arrivare a fondovalle. Si raggiunge l’abitato di Rovere, poi l’ippovia in un bosco di faggi secolari e dietro la parete nord del massiccio del Monte Sirente. Dopo si torna nell’alveo del Fucino dopo l’attraversamento dei territori dei comuni di Secinaro e Gagliano Aterno. La deviazione marathon-point to point è prevista dopo 38 chilometri dalla partenza, ai chilometri 10 (Prati di Santa Maria) e 40 (Prati del Sirente) sono previsti i due ristori.

La quota d’iscrizione attualmente in vigore è di 25 euro fino al 22 agosto, 30 euro fino al 27 agosto e 35 euro fino al giorno della vigilia (28 agosto) sul posto, https://www.sirentebikemarathon.it/iscrizioni-sirente-bike-marathon/