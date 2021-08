“Arte, Uomo, Natura.3”, mostra d’arte contemporanea a Bolognano

Dal 20 al 29 agosto 2021 mostra d’arte contemporanea e incontri letterari a cura di Beniamino Cardines e Rosetta Clissa

BOLOGNANO – Il Comune di Bolognano, in continuità con “Arte.Uomo.Natura.2” realizzato nell’estate 2020, presenta un progetto culturale tra arte e letteratura di promozione e valorizzazione del territorio che si terrà nel complesso quattrocentesco di Santa Maria Entroterra, dal 20 al 29 agosto 2021, “Arte.Uomo.Natura.3 – mostra d’arte contemporanea e incontri letterari” a cura di Beniamino Cardines e Rosetta Clissa.

Inaugurazione venerdì 20 agosto alle ore 17,30 (Sala Consiliare del Comune), ospite l’ingegnere Roberta Di Benedetto progettista esperta di case in legno e nuovi moduli abitativi.

Un ricchissimo programma realizzato attraverso una rete associativa che guarda alla LETTERATURA e all’ARTE come promozione di valori e socialità: Bibliodrammatica aps ets, OL//OFFICINE LETTERARIE, Ooops! (scrittura e narrazione), USACLI aps – Pescara Abruzzo, www.condividiamocultura.it, AP/ArteProssima_pinacoteca d’arte contemporanea, Ausgang24/Hub sperimentale delle arti.

Il progetto è distinto in due sezioni – ARTIVISIVE e LETTERATURA – e si articola attraverso una MOSTRA d’arte contemporanea e una serie di incontri letterari che sfociano in una serata conclusiva detta “Notte del Libro a Bolognano 2021”.

La sezione arti visive è curata da AP/ArteProssima_pinacoteca d’arte contemporanea. La mostra si terrà nel suggestivo scenario quattrocentesco della Chiesa di Santa Maria Entroterra a Bolognano. Invitati artisti visivi che fanno della pittura una mission per parlare al mondo di nuova coscienza ecologica e umana: RAUL33, ASLI_painter, Adriano Segarelli, Gianni Marrone, Marco Sciame, Alessandra D’Ortona, Antonio Cicchetti, Sandro Aceto, Raffaella Bonazzoli, Beniamino Cardines. Artisti contemporanei che nel tempo hanno sviluppato una sensibilità ecologica verso l’umano e la cui arte è tesa a riflessioni sul riciclo, sull’ecologia e sull’ambiente.

Come già nel 2020 per “Arte.Uomo.Natura.2” attraverso “Marziani a Bolognano – letteratura e nextgen” che ha anticipato il progetto, sono stati coinvolti i ragazzi e i bambini di Bolognano su tematiche ecologiche e valoriali.

Riguardo alla sezione letteratura, ampio spazio alla nuova narrativa emergente abruzzese e non solo, autori e autrici di grande qualità, con numerosi premi e riconoscimenti letterari alle spalle. Incontri letterari singoli, e poi come già nel 2020 a una serata speciale “Notte del Libro a Bolognano/2” prevista per sabato 21 agosto. Invitati Autori e Autrici di narrativa e poesia, con rispettive produzioni letterarie: Rosetta Clissa – Barbara De Filippis – Simona Novacco – Lucia Magistro – Claudio Spinosa – Lorenzo Marsicola – Francesca Di Giuseppe – Lucia Di Folca – Tiziana Iozzi – Andrea Verrocchio – L.W.Almanacca – Michele Di Virgilio – Sonia Pedroli – Caterina Franchetta – Diomira Gattafoni – Adriano Segarelli – Beniamino Cardines – Carmine Valentino Mosesso. Ospiti speciali della serata: PAOLO DI BARTOLOMEO – LUISA GASBARRI – PIER LUIGI AMATA.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Bolognano, ed è realizzato in collaborazione con l’Area Pastorale Bolognano, Musellaro, Piano D’Orta.