Sinergia collaborativa tra Società Italiana di Cultura e Larem Srl

REGIONE – Nasce nel segno dell’amore per l’Abruzzo la sinergia collaborativa fra Andrea Mascitti, presidente della Società italiana di Cultura, e Rocco Reitano, CEO della LAREM Srl, figlio di Franco e nipote del grande e compianto cantante Mino Reitano.

Attiva nella promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, la Società Italiana di Cultura presieduta da Andrea Mascitti ha attivato infatti un protocollo d’intesa con la LAREM Srl di Agrate Brianza (MB) nella quale Rocco Reitano e i suoi fratelli si occupano di organizzare eventi da oltre 25 anni, sia in Italia che all’estero.

L’amicizia con Mascitti lo lega all’Abruzzo da oltre 35 anni ed è così nata l’idea di collaborare per intensificare le proposte culturali nella nostra regione. Concerti, spettacoli, convention, road show, fiere e tanto altro alla base di questa nuova realtà che sta nascendo con lo scopo di portare sempre più in alto il nome dell’Abruzzo.

“Vogliamo intervenire anche noi per valorizzare il nostro splendido Abruzzo” – afferma Andrea Mascitti – perché abbiamo molti punti di forza nella nostra regione: borghi, storia, tradizioni, mare, montagna, enogastronomia. La sinergia con Rocco Reitano ci permette di offrire eventi per attrarre pubblico anche da fuori regione. Ci rivolgeremo a tutti coloro che avranno voglia di aiutarci e supportarci in questa nostra nuova e stimolante avventura, agli enti pubblici che saranno pronti a recepire le nostre idee: dopo un un periodo difficile come questo che abbiamo attraversato per la pandemia c’è la voglia in tutti noi abruzzesi di tornare alla vita normale ed è stata questa una delle motivazioni che ci hanno spinto ad attivare alla nostra collaborazione”.

“Sono stato attratto dalla bellezza dei territori dell’Abruzzo e questa sinergia professionale nasce dal desiderio di voler creare un filo diretto fra le regioni Abruzzo e Lombardia – afferma Rocco Reitano – mettendo a disposizione il nostro know-how per poter dar spazio ai giovani talenti, organizzando attività volte a valorizzare il territorio e diventare un valido supporto per Aziende ed Enti locali”.