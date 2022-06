L’evento che anticipa i tre giorni del Festival “SquiLibri” si terrà il 19 giugno presso il Foyer dell’Auditorium Palazzo Sirena

FRANCAVILLA AL MARE – Il Foyer dell’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare (Ch), ospiterà il prossimo 19 giugno dalle ore 18 “Aspettando Squilibri – Festival delle Narrazioni”, evento che anticipa i tre giorni del Festival “SquiLibri” e si terrà dal 24 al 26 giugno dalle ore 17 alle 24: l’appuntamento coinvolgerà diverse location strategiche scelte per accogliere ospiti e pubblico e quanti tra appassionati e turisti si affideranno alla bellezza di Francavilla al Mare per il loro riposo.

Ad anticipare questa prima edizione di un nuovo Festival che nasce da un’idea dello scrittore abruzzese Peppe Millanta, Direttore Artistico, ed organizzato dal Comune di Francavilla con il Sindaco Luisa Russo, e l’Assessore alla Cultura Cristina Rapino e dalla Scuola Macondo di Pescara, ci saranno due appuntamenti che arricchiranno la serata del 19 giugno: il primo alle ore 18, con Fabio Barone che presenta il suo libro Il giuramento sulla città, (CartaCanta Editore, 2021), pubblicato nella collana di poesia «I Passatori» curata da Davide Rondoni. Per l’occasione interverranno il Prof. Dante Marianacci e Luigi Colagreco, direttore del Centro di Poesia di Chieti.

Alle ore 19, sarà la volta di Antonello Loreto, che presenta il suo libro La libertà macchia il cappotto, (All Around, 2022), una storia di riscatto ed emancipazione che vede come protagonista Quentin, un “giovane Holden” contemporaneo. L’evento è a cura di Filippo Montefusco, che dialogherà con l’autore, dell’Associazione Citylights e del Punto Einaudi di Pescara.

“Francavilla al Mare è onorata di ospitare i protagonisti di un premio così ambizioso – commenta l’Assessore alla Cultura Cristina Rapino – con SquiLibri l’offerta culturale della città si apre alla Letteratura col prestigio di grandi nomi e grandi titoli. Ci prepariamo ad un fine settimana in cui la cultura entrerà nelle nostre serate ed avere lo Strega tra i nostri contenuti è motivo di grande soddisfazione”.

Cresce l’attesa anche per la prima giornata di “SquiLibri – Festival delle Narrazioni”: nella sezione “Incontri d’autore” di venerdì 24 giugno, infatti, nell’arena di Piazza Sirena a Francavilla al mare, dalle 21 alle 23 si terrà l’incontro con gli autori finalisti del LXXVI Premio Strega; sarà il Direttore Artistico Peppe Millanta ad intervenire.

Questi i nomi dei sette finalisti: Mario Desiati, Claudio Piersanti, Marco Amerighi, Veronica Raimo, Alessandra Carati, Fabio Bacà, Veronica Galletta (https://premiostrega.it/PS/).

I posti sono su prenotazione ma gratuiti. La prenotazione avviene su Billetto a questo link: https://billetto.it/e/squilibri-incontri-d-autore-incontro-con-la-cinquina-finalista-del-premio-strega-biglietti-646757?utm_campaign=billetto+web&utm_content=2IT&utm_medium=frontpage&utm_source=billetto+advertising.