Simuan l’illusionista, oggi il Live Magic Show a Pescara

PESCARA – Domenica 6 Ottobre 2019 alle ore 18 presso il Club Magico Abruzzese (Via Lago Isoletta, 4 Pescara) ci sarà lo spettacolo di Simuan l’illusionista. Lo stesso artista che ci ha descritto cosa troveremo nel suo Live Magic Show: “Lo spettacolo di oggi è un mix di emozioni si passa dal mentalismo quindi si va a toccare il lato emotivo delle persone attraverso numeri psicologici fino arrivare alla manipolazione scenica con carte, palline. Non mancherà anche il cabaret e molto altro”.

Ricordiamo che questo artista è stato protagonista lo scorso 14 aprile all’Osteria della Musica con il suo spettacolo. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 320 3336731 (Giuseppe).

È specializzato nella Manipolazione, ma si esibisce anche con numeri di vario genere, Mentalismo, Street Magic, Micromagia, cabaret magico e molto altro. Potete ammirarlo sia in scena che nel close-up per eventi pubblici, privati, televisivi e radiofonici.

Vincitore per ben due volte del premio speciale per la tecnica, nel “Trofeo Arsenio”. Nominato Mago dell’anno nel 2007 al “Trofeo Vasternò” in Abruzzo. Fa parte del Club Magico Italiano, delegazione regionale d’Abruzzo (CMA), Gruppo Abruzzese Prestigiatori. Si è esibito in molti teatri italiani, piazze, navi da crociere, villaggi. Ciò che lo contraddistingue è: classe, eleganza, savoir-faire e cultura. Per questo motivo i suoi spettacoli sono rivolti ad un pubblico adulto. Niente conigli dal cilindro, ma puro intrattenimento, divertendo e coinvolgendo gli astanti che diventano essi stessi protagonisti dei magici prodigi.