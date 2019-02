Simone D’Angelo alla guida di FISPES Abruzzo

Il dirigente sportivo pescarese nominato dal Consiglio Federale Nazionale a capo della delegazione territoriale

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (F.I.S.P.E.S.) sceglie Simone D’Angelo per proseguire il percorso di crescita nella regione Abruzzo.

“Un impegno di grande responsabilità, di crescita professionale e di emozioni forti” sono le prime parole del neo delegato federale Simone D’Angelo, già presidente regionale dell’ENDAS ed impegnato nel mondo dell’associazionismo sportivo da diversi anni ed in molteplici vesti. “Ringrazio la FISPES Nazionale per la fiducia accordata e per la grande opportunità di mettermi in gioco in una realtà avvincente che mi proietta nell’affascinante mondo delle discipline paralimpiche”.

La FISPES opera sotto la vigilanza del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) del quale prosegue e persegue le finalità sportive di livello promozionale ed agonistico nelle forme ed alle condizioni che garantiscano sempre il rispetto della dignità della persona in condizione di disabilità anche nella sua partecipazione all’attività sportiva. Nel quadriennio 2018/2020 alla Federazione è demandato il coordinamento e l’organizzazione delle discipline: Atletica Leggera praticabile da soggetti deambulanti e non, di tutte le disabilità fisiche e sensoriali; Rugby in Carrozzina, riservata a soggetti non deambulanti con lesioni equiparabili alla tetraplegia; Calcio per disabili fisici (Calcio a 7 soggetti deambulanti affetti da cerebrolesioni lievi, Calcio Amputati e Powerchair Football per soggetti con cerebrolesioni gravissime). Sempre alla FISPES è demandato il compito di valutare eventuali nuove Discipline non riferibili alle altre Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP.

In virtù dell’incarico ottenuto, Simone D’Angelo rappresenterà la FISPES al Consiglio Regionale del Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo.