Simona Galiero confermata con la Pallavolo Teatina 2019-2020

La centrale napoletana sarà un punto di riferimento anche nella categoria superiore: «Con Giorgio Nibbio sappiamo già che ci aspetta un anno di duro lavoro, ma anche di crescita»

CHIETI – Seconda conferma in casa Teatina, stavolta al centro: Simona Galiero sarà ancora una giocatrice neroverde per la stagione 2019/2020. Pedina fondamentale nel trionfale cammino dello scorso anno, la sua importanza all’interno della squadra la si è percepita in quelle sei giornate di campionato, nel girone di ritorno, in cui è mancata, e dall’impatto che ebbe subentrando dalla panchina nel decisivo derby di Orsogna. I suoi muri e i suoi attacchi saranno armi decisive anche in B1, in una squadra profondamente rinnovata:

“Sì, rimarremo in poche dallo scorso anno e sinceramente spiace per le compagne andate via, ma stanno arrivando grandi giocatrici, funzionali al progetto ambizioso della società. Sarà fondamentale costruire un bel gruppo unito, vera chiave del successo in B2, oltre ai valori tecnici e fisici che sono indiscutibili. Resteremo comunque una squadra mediamente giovane, che dovrà crescere nel corso dell’anno, ma da questo punto di vista possiamo stare tranquille perché Giorgio Nibbio (noi “vecchie” lo sappiamo già) ci farà lavorare tantissimo e certamente ci farà migliorare tutte. Non sarà il mio primo anno di B1, ma lo affronterò con una maggiore consapevolezza, dopo un campionato vinto alla grande e sapendo di giocare con una squadra costruita per fare un campionato di vertice anche in B1. Quando giochi in un gruppo forte, anche il singolo allenamento diventa un’opportunità di crescita, ed è stimolante potersi confrontare tutti i giorni con atlete di alto livello. L’ambizione della società è chiara, io sono rimasta con grande gioia e determinazione, perché sono convinta che a Chieti potrò togliermi ancora tante soddisfazioni”.