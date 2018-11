Silvi, M5S: l’11 novembre Assemblea Pubblica

Presso l’Hotel Abruzzo Marina i portavoce Movimento 5 Stelle di Parlamento, Regione e Comune incontreranno i cittadini

SILVI (TE) – A cinque mesi dall’insediamento del Governo del cambiamento, il M5S incontra i cittadini in occasione di un evento organizzato dal gruppo di Silvi domenica 11 novembre alle ore 17.00 presso l’hotel Abruzzo Marina.Saranno presenti la Deputata Valentina Corneli, membro della Commissione Affari Istituzionali, e il Senatore Gianluca Castaldi, Segretario della Presidenza del Senato, per parlare della Manovra del Popolo e di tutto quello che accade in Parlamento in questi giorni di grandi decisioni e di cambi repentini di scenari nazionali ed internazionali.

Interverrà anche la Consigliera Regionale e Candidata alla Presidenza per la Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, impegnata con progettualità e determinazione nelle battaglie politiche di questi ultimi mesi di Consiliatura targata PD. Chiuderanno i consiglieri del Comune di Silvi, Astolfi e Blasiotti, per esporre le criticità e le attività svolte sul territorio. Prospettive, dubbi e impegni: l’incontro servirà ad accompagnare il cittadino lungo un percorso che attraverserà ogni dimensione territoriale ed ogni livello politico in cui è impegnato il Movimento 5 Stelle.