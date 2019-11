Lanci: “Complimenti ai ragazzi. La squadra sta acquistando sempre più consapevolezza nei propri mezzi“. Astarita: “È stata quindi una vittoria di gruppo”

ORTONA – Che grinta questa Sieco. Riapre una gara che avrebbe steso chiunque, dopo aver perso in malo modo due set, e si aggiudica un incontro che vale due punti preziosissimi contro un Emma Villas farcito di campioni. Davide sconfigge Golia ancora una volta e lo fa grazie all’apporto di tutti. Sesto entra dalla panchina per alzare il muro e la mossa funziona. Francesco Astarita sostituisce Carelli dai nove metri e quando non fa ace mette in grave difficoltà la ricezione degli ospiti. Continua dunque il sogno della Sieco che conserva la testa della classifica, anche se dopo questa giornata a pari merito con Brescia. Siena brava a non scoraggiarsi dopo il primo set ceduto sul fil di lana ai padroni di casa che trascinati dal proprio pubblico sembravano poter giocare a mille anche contro quella che a detta di tutti è la candidata alla vittoria finale.

Dal secondo set però la Sieco ha una flessione nel gioco, merito soprattutto dell’innegabile talento della Emma Villas. Funziona proprio tutto agli ospiti che sfoderano una prestazione eccezionale in ogni fondamentale, mentre latita in questi due parziali il muro ortonese e la sua mancanza si sente. In sofferenza anche la ricezione sulle bordate che gli avversari tirano dai nove metri. La Sieco fa il bello ed il brutto tempo quindi, in questa sfida con Siena. Un primo set giocato sempre punto su punto con una emozionante altalena fatta di sorpassi e contro sorpassi fino alla conquista del parziale. Un secondo set dove i ragazzi di Nunzio Lanci entrano in campo scordando la testa in panchina e Siena, ringraziando ne approfitta per scavare immediatamente un importante solco di sette punti che inevitabilmente condizionerà l’andamento della frazione. Anche nel terzo set gli ospiti partono bene sfruttando al meglio i fondamentali del servizio e del muro.

Non cala proprio il silenzio nel palasport perché i tifosi giunti da Siena festeggiano di giustezza e così si rientra in campo per il terzo set. Cambiano invece gli equilibri, sia in campo che sugli spalti. La Sieco riprende a macinare gioco, il muro si fa più ficcante così come il servizio. Torna a farsi vigoroso il tifo dei Dragoni mentre si affievolisce quello del “Club Cuori Bianco Blu” di Siena. Gli Impavidi prendono un discreto vantaggio che gli ospiti non riescono mai a colmare completamente, anche se di tanto in tanto si fanno pericolosamente vicini. La Sieco stringe i denti e conquista un meritato tie-break e con esso un punto sicuro. Ortona però non si accontenta sfodera artigli ancor più affilati che nel set precedente e stende i campioni della Emma Villas. Due punti cercati, voluti e soprattutto meritati. Un grazie ai ragazzi del Vibe di Ortona per gli spettacoli di Break Dance offerti negli intervalli tra i set.

Coach Nunzio Lanci: «Nel secondo e terzo set Siena si è comportato da Siena. Noi siamo calati di intensità e loro sono cresciuti riuscendo ad imporsi. Però anche l’Impavida quando fa l’Impavida è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Nel quarto set siamo tornati in noi, abbiamo giocato come sappiamo fare. Ecco come siamo riusciti a ricucire lo strappo e a mettere in cassaforte questi due punti che ci consentono di continuare il sogno e di rimanere in vetta. Complimenti ai ragazzi. La squadra sta acquistando sempre più consapevolezza nei propri mezzi».

Ecco Francesco Astarita, che entrando per il servizio ha dato una grossa mano ai suoi compagni. «Contentissimo della vittoria arrivata contro una squadra che è costruita per fare il salto di categoria. Non era una gara facile già di suo, in più in settimana abbiamo avuto qualche acciacco fisico che ci ha condizionati negli allenamenti. È stata quindi una vittoria di gruppo. Si è instaurato un bellissimo rapporto tra di noi sia in campo che fuori. Sono a disposizione del Mister, felice di aver dato il mio contributo in campo, anche per i tanti tifosi che ci seguono».

Domenica prossima altra gara impegnativa per i nostri, che in trasferta affronteranno l’ennesima “grande”. La BCC Castellana Grotte alle ore 18.00 di domenica 1 dicembre.

TABELLINO

Sieco Service Impavida Ortona – Emma Villas Aubay Siena 3-2 (25-22 / 16-25 / 19-25 / 25-17 / 15-11)

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 9, Pesare (L), Bertoli 14, Sesto 1, Ottaviani 13, Pedron 5, Toscani (L), Del Frà n.e, Salsi n.e, Carelli 16, Marks n.e., Astarita 1, Menicali 6. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Emma Villas Aubay Siena: Zamagni 9, Marra (L), Cappelletti, Falaschi 3, Lucconi n.e., Gitto 11, Zanni, Smiriglia, Volpi (L) n.e., Mariano 2, Milan 18, Maruotti 18, Romanò 23. Allenatore: Gianluca Preziosi. Vice Allenatore: Omar Pelillo

Durata Incontro: 2h 07’

• I Set: 27’

• II Set: 25’

• III Set: 30’

• IV Set: 26’

• V Set: 19’

Muri Punto:

• Ortona: 6

• Siena: 8

Aces:

• Ortona: 6

• Siena: 8

Errori Al Servizio:

• Ortona: 7

• Siena: 19

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: Turtù Marco (AP)

• Secondo: Somansino Alessandro (TE)

I Risultati Delle Altre Gare:

Synergy Mondovì – Conad Reggio Emilia (Rinviata per Allerta Meteo)

Olimpia Bergamo – BCC Castellana Grotte 3-1

Maderdominivolley.it Castellana Grotte – Sarca Italia Chef Centrale Brescia 1-3

Pool Libertas Cantù – Peimar Calci 2-3

Kemas Lampiel Santa Croce – Geovertical Geosat Lagonegro 3-0

Classifica: Ortona e Brescia 16, Santa Croce e Siena 12, Calci 10*, BCC Castellana Grotte 9, Bergamo 8, Reggio Emilia 7*, Lagonegro 5, Materdomini Castellana Grotte 4, Cantù 2, Mondovì 1.

* Una Gara in Meno