Sieco Service alla prima, sfida casalinga con l’Olimpia Bergamo

Domenica 14 ottobre appuntamento al palazzetto dello sport di Ortona per l’inizio della nuova stagione di A2 contro una delle favorite alla promozione

ORTONA – La crisi d’astinenza da Campionato sta per terminare. Torna in campo la Serie A2 Credem Banca e ricominciano i Weekend dedicati al Volley. La Sieco pesca subito una delle avversarie più temibili e domenica 14 ottobre alle 18.00 ospiterà presso il palazzetto dello sport di Ortona una delle favorite dai pronostici al salto di categoria: la Olimpia Bergamo.

Nella scorsa stagione la Olimpia Bergamo chiude la regular season al primo posto del Girone Blu con la bellezza di 53 punti, staccando le seconde in classifica di ben 10 punti. Lombardi che poi dovettero arrendersi nei Play-Off promozione ad un’altra superpotenza del campionato: Spoleto.

È in virtù di questo sogno, sfumato solo a pochi passi dal traguardo, che la Olimpia Bergamo in questa stagione metterà ancora più grinta e volontà per raggiungere i suoi obiettivi. Una squadra con molti volti nuovi che ha mira senza nascondersi troppo alle prime quattro posizioni in campionato strizzando l’occhio anche alla Coppa Italia. Novità anche per la panchina Bergamasca che per sostituire Gianluca Graziosi, richiamato dalle sirene di SuperLega, ha scelto Alessandro Spanakis fresco vincitore con la Scarabeo Roma della Coppa Italia di Serie A2 2017/2018.

Tutti abili ed arruolati in Casa Impavida. Zanettin ha superato il piccolo fastidio agli addominali ed ha ripreso ad allenarsi con il gruppo così come Marks ha smaltito alla perfezione il piccolo affaticamento che lo aveva tenuto fuori dall’ultimo allenamento congiunto con Sora. E quella di domenica sarà una partita particolare per l’ex di turno Ludovico Dolfo che lo scorso anno ha dato il suo fondamentale contributo alla grande stagione del Bergamo:

«Giocheremo contro una squadra forte che a detta di tutti è tra le candidate alla promozione. Per quanto mi riguarda sarà molto emozionante. L’anno scorso con la maglia di Bergamo ho disputato una stagione importante è dall’altra parte della rete ritroverò gente alla quale sono molto affezionato. Noi abbiamo fatto molto bene nel pre campionato, ottimi risultati nelle amichevoli e un buon lavoro a livello fisico in allenamento. Siamo pronti per questo campionato e per quanto mi riguarda non vedo l’ora di cominciare a fare sul serio. Vorrei invitare tutti a sostenerci in questa prima di campionato, perché sarà una gara veramente impegnativa ed il loro supporto non potrà che farci bene».

INFO BIGLIETTI

A partire da questa stagione una importante novità riguarderà la biglietteria. Per l’esordio casalingo stagionale di domenica 14 ottobre alle ore 18:00, contro l’Olimpia Bergamo, infatti, tutti i supporter di casa o in trasferta, potranno acquistare i biglietti con un’innovativa e rapida procedura on-line, finalizzata a semplificare al massimo l’ingresso al palasport. Basterà acquistare direttamente da casa il proprio biglietto o per poi stamparlo. Così facendo si potrà saltare la coda al botteghino. Bastano poche semplici mosse: pagare il biglietto online e riceverlo via mail, stampandolo in autonomia, oppure prenotarlo su www.diyticket.it o al numero 06 83393024 per poi pagarlo in contanti, entro 24 ore, in uno degli oltre 40.000 Punti SisalPay presenti in tutta Italia (bar, tabaccherie ed edicole). La biglietteria del palasport sarà comunque aperta a partire dalle ore 17.00.

Le altre gare in programma nel Girone Blu:

Sabato 13 ottobre ore 20.30

Tipiesse Cisano Bergamasco – Videx Grottazzolina

Domenica 14 ottobre ore 16.00

Elios Messaggerie Catania – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone

Domenica 14 ottobre ore 18.00

Gioiella Gioia Del Colle – BAM Acqua S.Berdardo Cuneo

Pool Libertas Cantù – Gas Sales Piacenza

Domenica 14 ottobre ore 18.00

PAG Taviano – Materdominivolley.it Castellana Grotte