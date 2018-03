La Sieco domenica all’ultima gara della stagione

ORTONA (CH) – Domenica 25 marzo ultimo impegno stagionale per la Sieco Service Impavida Ortona. Alle 19 in casa sfida contro la Goldenplast Potenza Picena sotto la direzione di Oranelli Alessandro (Pg) e Bellini Andrea (Pg). Una stagione che non ha più nulla da dire per gli ortonesi, certi della permanenza in serie A2 da un paio di turni, ma che ha invece ancora molto da raccontare per i prossimi avversari ancora a caccia della salvezza diretta.

I marchigiani occupano, con 15 punti, la penultima posizione in classifica e sono quindi a caccia dei tre punti per agganciare Mondovì a 18 punti e bruciarli al Photo-Finish. Tuttavia, l’impresa non dipende solo da loro ma anche dalla gara in quel di Mondovì, con i piemontesi impegnati contro la già “condannata” Conad Reggio Emilia.

All’andata prestazione affatto brillante degli ortonesi che persero per tre set ad uno e quindi, le statistiche aggiornate vogliono che degli undici precedenti, sette siano a favore della SIECO e quattro degli avversari di Potenza Picena.

Mastica ancora amaro per la sconfitta di Reggio Emilia coach Nunzio Lanci: «È stato un campionato sfiancante. Tante gare ravvicinate e trasferte molto lontane. Appena rientrati dalla trasferta di Aversa, durata cinque set, siamo ripartiti subito per Reggio Emilia. Un po’ per la stanchezza, un po’ per la mancanza di motivazioni, data la salvezza raggiunta, ed ecco che più che giocare male, non abbiamo giocato affatto».

Le altre gare dell’ultima giornata Pool “B”. Per l’occasione tutti gli incontri cominceranno domenica alle 19.

Gioiella Micromilk Gioia del Colle – Aurispa Alessano

Pool Libertas Cantù – Sigma Aversa

VBC Mondovì – Conad Reggio Emilia