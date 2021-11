FAGNANO ALTO – A Fagnano Alto il Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni (Lega) per parlare di sicurezza dei territori delle aree interne: illustrato il Sistema integrato di video sorveglianza che sarà presto realtà in 12 Comuni: l’Area Omogenea 8 e Prata D’Ansidonia.

Il Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni in visita a Fagnano Alto. Presenti, tra gli altri, il segretario regionale della Lega Abruzzo, l’onorevole Luigi D’Eramo, e il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente. Nella sala consiliare del municipio, è stato illustrato il sistema integrato di video sorveglianza adottato dai Comuni dell’Area Omogenea 8, in grado di effettuare una lettura automatica di targhe e di contesto. La sicurezza al centro dell’incontro, in un territorio che, anche recentemente, ha registrato diversi episodi di furti.

Il progetto, nato nel 2016 e promosso dal sindaco di Fagnano Alto, Francesco D’Amore, la prossima settimana arriverà al bando di gara, che sarà affidato al Comune capofila di Ocre.

Grazie ad un innovativo sistema di telecamere, dotate di visore notturno e lettura targhe, sarà possibile coprire un territorio che va da Acciano a Barisciano, garantendo un controllo di tutti gli accessi dei Comuni coinvolti nel progetto. Si tratta di: Ocre, Tione degli Abruzzi, Sant’Eusanio Forconese, Poggio Picenze, Acciano, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo, Fagnano Alto, Fontecchio, Barisciano, Fossa e Prata D’Ansidonia.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 730mila euro, ottenuti da finanziamenti dell’USRC. Si spera di espletare la gara entro due mesi circa.

“Il Sottosegretario ha raccolto le istanze del nostro territorio, legate alla problematica della sicurezza ed ha sottolineato che questo tipo di interventi non escludono la possibilità di potenziare l’organico delle forze dell’ordine, che vigilano sui nostri paesi. Finalmente, il nostro territorio porta a compimento un progetto partito all’incirca 5 anni fa, condiviso da sforzi e obiettivi comuni, per garantire una sicurezza sempre maggiore ai nostri borghi. Ci sono stati molti problemi e necessità di cambiamenti in corso d’opera, ma il Sistema integrato di video sorveglianza è un grande risultato per tutti i Comuni protagonisti del progetto”.