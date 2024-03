Shopopop, sbarca a L’Aquila il servizio che ripensa il mondo delle consegne

La piattaforma consente a supermercati e negozi di effettuare consegne in maniera flessibile e sostenibile

L’AQUILA – Shopopop, la piattaforma che ripensa il mondo delle consegne di prossimità per ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi, sbarca a L’Aquila grazie a partnership con alcune importanti insegne della GDO.

Ogni giorno milioni di persone usano l’auto o un altro mezzo privato per andare a lavoro, fare visita a un parente o un amico, andare in palestra… Ma cosa succederebbe se tutti questi spostamenti fossero utilizzati anche per effettuare consegne nella zona di destinazione?

Shopopop nasce per rispondere a questa domanda: tramite la piattaforma, infatti, i commercianti si avvalgono di privati che sfruttano i loro percorsi frequenti per effettuare le consegne a casa dei clienti in cambio di un compenso. Chiunque può effettuare una consegna creando un account Shopopop tramite l’app.

Un modello che ottimizza gli spostamenti in auto risparmiando Co2e, ed è più flessibile e conveniente per i supermercati e i commercianti rispetto ad un servizio di logistica tradizionale, perché non richiede alcun ulteriore investimento strutturale o organizzativo.

“Abbiamo l’obiettivo di sviluppare un nuovo paradigma per il mondo delle consegne, un modello efficiente e sostenibile in grado di soddisfare ogni parte coinvolta: commercianti, driver e clienti”, ha spiegato Fabio Paracolli, Country Manager di Shopopop Italia. “Un modello affermatosi in Francia che stiamo sviluppando in tutta Europa, Italia compresa: a Milano, dall’inizio dell’anno, abbiamo già effettuato oltre 20mila consegne. Numeri che puntiamo presto a far crescere”.

Dalla sua fondazione Shopopop ha raggiunto più di 8 milioni di consegne totali a livello europeo. Vanta 4200 commercianti partner in 6 paesi: oltre che in Italia, la piattaforma è attiva in Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Spagna.

Una piattaforma rivolta non solo ai supermercati, ma anche alle piccole attività locali, come ad esempio i fioristi, le farmacie e parafarmacie e tutte le attività per cui il servizio di consegna può rappresentare un valore aggiunto.

Il servizio consente un rilevante risparmio di Co2e: per ogni consegna effettuata durante un percorso frequente, i driver collaborativi fanno una deviazione media di 2,27 km, che ha un impatto 3,5 volte più basso rispetto all’esperienza standard del cliente finale che va a fare la spesa al supermercato. Nel 2023 è stato risparmiato il 94.002,19 Kg di CO2e grazie alla consegna collaborativa di Shopopop. In Italia, più del 46% di consegne effettuate ha ottimizzato un percorso frequente. Sono 77,1% i driver collaborativi che hanno inserito almeno un percorso frequente per effettuare le consegne. Risultano 31,2 i percorsi frequenti disponibili per ogni consegna. Tutti dati che evidenziano l’elemento della sostenibilità alla base del servizio di Shopopop.

Shopopop

Fondata nel 2015 a Nantes (Francia), Shopopop ripensa il mondo delle consegne per ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi, offrendo soluzioni collaborative di prossimità. Con Shopopop le consegne vengono effettuate da privati che sfruttano i loro percorsi frequenti per consegnare a casa dei clienti. I commercianti si possono avvalere dei driver collaborativi di Shopopop per le loro consegne, adottando una soluzione flessibile e sostenibile, che non richiede nessun ulteriore investimento, mentre i clienti ricevono i loro ordini a domicilio.

Shopopop è diventato il leader europeo della consegna collaborativa, dalla sua fondazione ha raggiunto più di 8 milioni di consegne totali a livello europeo. Vanta 4200 commercianti partner in 6 paesi: oltre che in Italia, la piattaforma è attiva in Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Spagna.