SGT, incrocio Villa Obletter: richiesta la messa in sicurezza

Il Vicesindaco di San Giovanni Teatino chiede al Presidente Pupillo di risolvere il problema del semaforo entro 30 giorni

SAN GIOVANNI TEATINO – “L’incrocio ‘Villa Obletter’ in via dei Frentani è pericoloso e va messo in sicurezza”. A ribadirlo, ancora una volta è il Vicesindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente nel corso dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Chieti dello scorso 21 maggio.

“Ho segnalato al Presidente Mario Pupillo e agli amministratori presenti – dichiara Di Clemente – l’estrema pericolosità dell’incrocio di Villa Obletter sia per le precarie condizioni del manto stradale e, soprattutto, a causa del non funzionamento dell’impianto semaforico. Disservizi che ho più volte posto all’attenzione dell’amministrazione provinciale e che erano stati risolti dalla precedente amministrazione Di Giuseppantonio, di facevo parte, ma che si sono poi riproposti. Ora è necessario intervenire con urgenza per la messa in sicurezza di un incrocio dove transitano molte autovetture di residenti in Torrevecchia Teatina, San Giovanni Teatino (Fontechiaro da Capo), Chieti e Francavilla”.

Nello stesso intervento Di Clemente ha chiesto al presidente Pupillo di attivarsi anche per la manutenzione della strade di competenza provinciale ricadenti nel comune di San Giovanni Teatino, dove tra l’altro non è stato ancora ha effettuato alcun sfalcio dell’erba. In molte strade, di competenza provinciale, la visibilità è ridotta tanto da rendere pericoloso il transito. Infine Di Clemente ha chiesto non solo la potatura delle piante, ma anche il censimento di quelle pericolanti per poterne pianificare l’abbattimento.

“Entro 30 giorni mi aspetto una risposta adeguata da parte del Presidente Pupillo. Un risposta – conclude Di Clemente – attesa non solo dalla comunità di San Giovanni Teatino come ho ribadito all’Assemblea dei Sindaci”.