Il Libro si fa Cinema a San Giovanni Teatino: ecco chi ha vinto

Prima edizione del concorso promosso dall’Amministrazione Marinucci, assessorato alla cultura, con la partecipazione di alcune classi dell’Istituto Comprensivo “G.Galilei”

SAN GIOVANNI TEATINO – Il video “Diario di Antonio Bernabeo – 1^ parte” realizzato dalla classe 3^ C della Scuola secondaria di primo grado è il vincitore dalla prima edizione del Premio “Il libro si fa cinema – Città di San Giovanni Teatino”, riservato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “G.Galilei” di San Giovanni Teatino.

“Il cinema è un mezzo di comunicazione molto amato dai giovani – ha dichiarato il Sindaco Luciano Marinucci – e utilizzarlo come mezzo per analizzare un testo letterario, è un modo avvincente e stimolante per avvicinare i giovani alla lettura. Nella nostra epoca, così interattiva, saper spaziare attraverso linguaggi diversi è una forma di arricchimento preziosa e dalle grandi potenzialità”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il pomeriggio di giovedì 23 maggio nella sala consiliare del Comune. Sono intervenuti l’assessore alla cultura Simona Cinosi ed i componenti della giuria: i professori Adriano Di Profio, Maria Cristina Solfanelli, Elena Di Francesco (IC “G.Galilei”), Tiziana Francavilla (Presidente AUSER) e Valeria Masciantonio (Scrittrice).

“Lo scopo del premio – ha spiegato l’assessore Cinosi – è quello di favorire l’alfabetizzazione e l’approfondimento del linguaggio cinematografico, promuovendo il gusto estetico e le potenzialità espressive dell’immagine in movimento. L’idea é quella di permettere lo sviluppo delle capacità di analisi di un testo letterario trasformandolo in testo audiovisivo e avvicinare gli studenti alla lettura”.

Le altre classi partecipanti sono state la 3^E e la 3^F che si sono classificate al secondo ed al terzo posto con i video”Diario di Antonio Bernabeo – 2^parte” e “La pioggia nel pineto”.

Due dei booktrailer hanno riguardato il Diario, inedito, della prigionia a Fürstenberg, di Antonio Bernabeo, soldato italiano di Ortona che, nonostante sofferenze indicibili, non ha ceduto al ricatto del potere nazi-fascista rinunciando a seguire molti compagni d’arme nella costituzione della Repubblica di Salò. Il terzo book trailer invece si è concentrato sulla famosa lirica di Gabriele D’Annunzio.

Alla premiazione sono interventi i figli di Antonio Bernabeo, Giuseppe e Carlo, ed il Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dei dispersi in Guerra sezione di Chieti Eugenio Mammarella.