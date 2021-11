Setak in concerto al Teatro Massimo di Pescara: ecco quando

Mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 21,30 “Setak a Teatro” con il cantautore di Penne e ospite della serata Mimmo Locasciulli

PESCARA – Di ritorno dal Teatro Ariston di Sanremo dove si è esibito nell’ambito della Rassegna della Canzone d’Autore del Premio Tenco 2021, il cantautore pennese Setak sarà a Pescara per un concerto al Teatro Massimo. In questo viaggio caratterizzato dalla sua inconfondibile cifra stilistica fatta di sintesi musicale tra diversi suoni e ritmi provenienti da tutto il mondo, Setak proporrà i brani dei suoi due album, Alestalé (2021) e Blusanza (2019), ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza.

Canzoni che ci riportano uno spaccato dei nostri giorni e che raccontano di relazioni, di riscatto sociale e tradizione, di capri espiatori e inutili violenze. Ballate di intensa introspezione interiore che Setak riempie con la sua voce piena e riconoscibile, quasi sussurrata.

«Non vedo l’ora di portare le mie canzoni a teatro – dice Setak. L’atmosfera di luci e silenzio che si crea in questi luoghi rappresenta la cornice ideale per ciò che racconto. Ringrazio la Spray Records per avermi invitato a suonare a Pescara, vi prometto che sarà una festa indimenticabile… Alestalé!».

Per l’occasione Setak sarà accompagnato dalla band al completo, composta da Fabrizio Cesare (basso e tastiere), Nazareno Pomponi (tastiere), Emanuele Carulli (chitarre), Valerio Pompei (batteria) e Morgan Fascioli (percussioni). Ospite del concerto il cantautore Mimmo Locasciulli.

Appuntamento quindi mercoledì 1 dicembre alle ore 21 sul palco del Teatro Massimo di Pescara.

Link Biglietti: https://www.ciaotickets.com/biglietti/setak-a-teatro-pescara

BIO

Setak, pseudonimo di Nicola Pomponi, è un chitarrista e cantautore abruzzese. Lo pseudonimo è un riferimento al soprannome della sua famiglia “lu setacciar”. Nel corso della sua carriera ha alternato l’attività di session man (Fiorella Mannoia, Noemi, Mimmo Locasciulli, Donatella Rettore, Tommaso Paradiso) a quella di artista in prima persona. Nel 2019 esce il suo primo disco solista “Blusanza” interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali, accolto molto favorevolmente dal pubblico e dalla critica. Il disco vince il “Premio Loano” come miglior disco categoria under 35, è finalista alle “Targhe Tenco” e finalista al Premio Parodi nel quale riceve il premio per la “migliore reinterpretazione di un brano di Andrea Parodi”. Il meltin-pot delle diverse influenze musicali che caratterizzano il suo stile compositivo lo rendono una delle realtà più originali in circolazione. Il secondo album, Alestalé, è uscito il 13 maggio, ed è stato anticipato da “Quanda sj ‘fforte” e “Coramare”. L’album è entrato nella cinquina delle Targhe Tenco 2021 come ‘Miglior album in dialetto’. Setak si è esibito lo scorso 23 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, nell’ambito della 44° Rassegna della Canzone d’autore organizzata dal Premio Tenco.