L’incontro si terrà il 9 febbraio presso la sede del CSV Abruzzo. le domande potranno essere presentate entro il 15 febbraio

REGIONE – Ultimi giorni a disposizione per tutte le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 28 anni che vogliono partecipare a uno dei nuovi progetti di Servizio Civile Universale. La scadenza del bando è infatti prevista per giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 14:00.

Per sciogliere gli ultimi dubbi e offrire una panoramica completa su tutte le opportunità presenti sul territorio, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo organizza a L’Aquila, presso la propria sede in Via del Gatto n. 6, una presentazione dei progetti inseriti nei diversi programmi di intervento.

L’iniziativa è prevista per venerdì 9 febbraio 2024. Per favorire la più ampia partecipazione possibile, l’incontro sarà tenuto in due diversi momenti, alle ore 11:00 e alle ore 15:30. Gli interessati avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con le operatrici dell’area promozione del CSV Abruzzo e con le volontarie e i volontari SCU attualmente in servizio per approfondire le attività e le caratteristiche dei diversi progetti, le modalità di presentazione della domanda e per individuare insieme il progetto più vicino ai propri interessi e alle proprie aspettative.

I posti disponibili nei progetti del CSV Abruzzo che saranno attivati su tutto il territorio regionale nel corso del 2024 sono in tutto 428. È possibile presentare la domanda di partecipazione unicamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.