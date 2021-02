Servizio Civile con CSV Abruzzo, ultimi giorni per presentare la domanda

Il bando è rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni e si potrà presentare domanda online fino alle ore 14 di lunedì 15 febbraio

REGIONE – Ancora pochi giorni per rispondere al bando di Servizio Civile Universale e mettersi in gioco con uno dei progetti attivati dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Il bando è rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni e la scadenza è fissata per lunedì 15 febbraio alle ore 14:00, termine entro il quale sarà possibile inoltrare la propria domanda attraverso il portale https://domandaonline.serviziocivile.it.

493 i posti messi a disposizione dal CSV Abruzzo, ripartiti all’interno di 15 progetti inseriti nel programma “Benessere per tutti e per tutte le età”, 2 progetti nel programma “Un sistema da comunicare”, 1 progetto presentato dal CSV Lazio a cui il CSV Abruzzo partecipa con le proprie sedi, e 6 progetti inseriti nel programma “Territorio: sostenibilità, valorizzazione, beni artistici e culturali”, quest’ultimi destinati unicamente ai ragazzi iscritti alla misura “Garanzia Giovani”.

Gli interessati sono ancora in tempo per candidarsi ad uno dei progetti e cogliere questa preziosa opportunità per trascorrere un anno di crescita personale al servizio della comunità.

Fino alla scadenza sarà possibile rivolgersi agli sportelli informativi del CSV Abruzzo per ricevere informazioni e supporto per la compilazione della domanda. Orari e contatti per provincia sono disponibili sul sito www.csvabruzzo.it.

Per informazioni:

telefono: 0862.318637; 0871.330473

e-mail: serviziocivile@csvabruzzo.it

web: www.csvabruzzo.it