Serie D, Castelnuovo Vomano – Fano 2-1: cronaca del match

PINETO – Il Castelnuovo Vomano supera 2-1 in rimonta il Fano nel recupero della seconda giornata, ripartito dal 13’, momento in cui fu interrotta, e si piazza al secondo posto in solitaria in classifica. I neroverdi si rendono subito pericolosi al 15’ con Corticchia che conclude dai 20 metri ma trova la risposta in tuffo di Tzafestas. Prosegue poi la pressione dei ragazzi di mister Guido Di Fabio, ma a sorpresa al 28’ il Fano passa in vantaggio con Antezza, che raccoglie ai 25 metri e scaglia una sassata che s insacca imprendibile all’incrocio dei pali. Prima dell’intervallo le migliori opportunità sono ancora per gli ospiti, al 34’ con un diagonale di Gualtieri che termina a fil di palo e al 41’ con Esposito che si invola in area e sul qual e è provvidenziale il salvataggio di Orlando.

Nella ripresa il Castelnuovo torna a fare la gara e si riversa in avanti, senza concedere più nulla agli avversari. D’Egidio ci prova di testa al 4’ trovando la parata da Tzafestas, facendo le prove generali per la rete che arriva al 24’, quando raccoglie palla ai 20 metri, si accentra repentinamente e insacca all’angolino opposto per l’1-1. Appena 2 minuti e al 26’ il Castelnuovo ribalta il risultato con un’azione insistita partita da Sanseverino, passata per Emili e giunta infine ancora a D’Egidio che tocca corto in area per Ripa il cui diagonale è un colpo da biliardo preciso per il 2-1. Al 29’ Modugno sfiora il doppio vantaggio con un diagonale dai 16 metri che sibila il lato opposto, poi nel finale il Castelnuovo controlla bene senza rischiare nulla e porta a casa i meritati tre punti.

TABELLINO

CASTELNUOVO VOMANO-ALMA JUVENTUS FANO 2-1

CASTELNUOVO VOMANO: Greis, Pulsoni, Casimirri, Orlando, Sanseverino (31’st Foglia), Corticchia, Alfieri, D’Egidio (35’st Marianeschi), Emili Lor. (43’st Cangemi), Petronelli (16’st Modugn), Ripa (39’st Camara). A disposizione Natale, Emili Leo., Ludovici, Ragni. Allenatore Guido Di Fabio

ALMA JUVENTUS FANO: Tzafestas, Gualtieri, Vavassori, Manè, Del Rosso, Likaxhiu (31’st Pierpaoli), Antezza, Casoll, Tortori (35’st Fontana), Esposito (40’st Zanni), Broso (35’st Maglie). A disposizione Tolomeo, Martignetti, Zanolla, Tommasini, Delli Carri. Allenatore Carmelino Gioffrè

Arbitro : Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta (Salvemini e Cantatore di Molfetta)

Reti: 28’Antezza (F), 24’st D’Egidio (C), 26’st Ripa (C)

Note: Ammoniti Greis, Orlando, Alfieri, Emili Leo., Del Rosso, Manè, Broso, Esposito, Pierpaoli, Recupero 2’ e 4’, Spettatori 100 circa