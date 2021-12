Serie C, Teramo – Ancona Matelica 0-4: highlights, sintesi e tabellino

Pesante sconfitta dei biancorossi: doppietta di Faggioli e gol di Rolfini e Moretti. Domenica trasferta a Reggio Emilia

TERAMO – Sconfitta casalinga per il Teramo, superato 0-4 dall’Ancona-Matelica dopo un avvio di match incoraggiante. Il rigore di Rolfini cambia l’inerzia del match, nella ripresa il raddoppio del teramano Moretti di fatto la chiude, prima della doppietta dell’ex Faggioli, per un brutto passo indietro. Domenica si viaggia verso Reggio Emilia, senza lo squalificato Soprano ma con il rientro di Hadziosmanovic. Vediamo nei dettagli come é andata.

Highlights

Cronaca del match

Parte bene la squadra di casa. Al 10′ Avella devia in angolo la conclusione ravvicinata di Bernardotto. Tre minuti dopo conclusione debole di Mungo.Al 21′ retropassaggio lento di Ndrecka, Agostino non può far altro che atterrare l’attaccante dorico Moretti. Calcio di rigore; dagli undici metri Rolfini supera Agostino che aveva intuito la battuta. Al 35′ Malotti in contropiede sciupa il possibile pareggio calciando largo in diagonale. Al 43′ DelCarro di testa testa i riflessi di Agostino, poi Moretti sfiora il raddoppio. Il primo tempo termina con i dorici in vantaggio di un gol.

Al 4′ della ripresa espulso all’intervallo il tecnico Guidi dopo aver protestato contro la direzione arbitrale. Su disimpegno errato di Malotti, Di Renzo chiama alla deviazione Agostino. A1 5′ bella ripartenza di Bernardotto che premia la corsa di Rosso, traversone indietro per Mungo anticipato sul più bello. Un minuto dopo sugli sviluppi di calcio d’angolo, pregevole conclusione di Mungo al volo che sfiora il palo. Al 23′ in contropiede raddoppio ospite di Moretti dopo la respinta iniziale di Agostino. Al 31′ arriva il gol di Faggioli. Nei minuti di recupero poker anconetano firmato nuovamente dall’ex Faggioli, autore di una doppietta

Le dichiarazioni di Guidi nel post partita

«È stata una differenza più mentale, perché avevamo approcciato bene nei primi venti minuti, poi dopo l’infortunio sul calcio di rigore avevamo avuto l’occasione del pari con Malotti, ma subìto lo 0-2 ci siamo fatti travolgere dalle difficoltà, facendo emergere tutti i difetti, con gli avversari che sembravano viaggiare a velocità doppia, anche se una settimana fa eravamo noi a correre con grande furore. Oggi ci siamo disuniti, regalando gol stupidi, evidenziando i nostri limiti. La squadra deve recepire velocemente che in ogni partita si possono vivere momenti complicati, ma non per questo bisogna smettere di giocare, commettendo ingenuità grosse contro attaccanti cui non devi peraltro regalare nulla. Siamo stati costruiti per salvarci e ad oggi lo saremmo, non dobbiamo alzare l’asticella, il problema attuale è che stiamo subendo troppo le difficoltà senza reagire e non possiamo permetterci di perseverare in queste prestazioni. Oggi tutti avremmo potuto fare molto di più. Dovremo essere bravi nel trovare un equilibrio, rimanendo in partita anche nei momenti negativi».

Tabellino

TERAMO: Agostino G., Arrigoni A., Bernardotto G., Fiorani M. (dal 27′ st Viero F.), Malotti M. (dal 17′ st Birligea D.), Mungo D., Ndrecka A., Piacentini M., Pinto P. (dal 27′ st Bellucci N.), Rosso S. (dal 41′ st Furlan R.), Soprano M.. A disposizione: Tozzo A., Bellucci N., Birligea D., Cuccurullo M., Di Dio F., Furlan R., Kyeremateng N., Montaperto G., Rillo F., Trasciani D., Viero F.

ANCONA-MATELICA: Avella M., Delcarro A., Di Renzo A., Faggioli A., Gasperi M., Iannoni E., Iotti L., Masetti L., Moretti F., Rolfini A. (dal 34′ st Sereni M.), Tofanari N.. A disposizione: Canullo L., Vitali L., Bianconi A., D’Eramo M., Farabegoli T., Maurizii E., Noce M., Ruani E., Sabattini L., Sereni M., Vrioni A.

Reti: al 22′ pt Rolfini A. (Ancona-Matelica), al 23′ st Moretti F. (Ancona-Matelica), al 31′ st Faggioli A. (Ancona-Matelica), al 45′ st Faggioli A. (Ancona-Matelica).

Ammonizioni: al 6′ pt Malotti M. (Teramo), al 39′ pt Mungo D. (Teramo), al 24′ st Soprano M. (Teramo), al 32′ st Viero F. (Teramo) al 4′ st Iannoni E. (Ancona-Matelica), al 9′ st Avella M. (Ancona-Matelica), al 11′ st Faggioli A. (Ancona-Matelica).